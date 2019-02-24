жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

25 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Шкаф-купе на заказ

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Преимущества шкафа купе на заказ очевидны. Покупатель сможет учесть все необходимые детали.


На мебельном рынке ведущие позиции занимают изготовленные под заказ шкафы купе. Подобная мебель отличается универсальностью, разнообразностью применяемых материалов, любыми размерами, неограниченным количеством стилей. Все эти и многие другие достоинства делают шкаф купе по-настоящему качественным выбором для каждого дома или квартиры.

Можно заказать шкаф купе любой сложности изготовления. Компания, выполняющая такие заказы, предлагает доступные цены и использует в работе только качественные материалы.

Шкаф купе, в отличие от своего классического аналога, характеризуется некоторыми особенностями, к примеру, такими как раздвижные дверцы. Стоит отметить, что шкафы купе являются также очень практичными предметами мебели, которые идеально подходят как для небольшой квартиры, так и для загородного коттеджа.

Для изготовления современных шкафов купе используются следующие наиболее распространенные материалы:

  • древесно-стружечные плиты;
  • всевозможная фурнитура, такая как ручки, крепления, петли, держатели для полок;
  • различные раздвижные системы;
  • декоративные элементы, такие как ротанг, бамбук, зеркала и многие другие.

Каждый заказчик в зависимости от своих индивидуальных предпочтений и требований может выбрать любое наполнение и оформление шкафа. Стоит отметить, что шкафы на заказ позволяют воплотить многие фантазии в жизнь. Это может быть изделие, декорированное фотопленкой с любыми изображениями, или же мебель, отделанная кожей и пескоструйными рисунками на фасаде. Что касается использования таких экзотических материалов как бамбук и ротанг, то они позволяют получить оригинально оформленный шкаф купе, который сделает любой интерьер дома по-настоящему уникальным.

Немалую роль играет и фурнитура, так как от нее зависит прочность, удобство эксплуатации шкафа, а также его долговечность. При изготовлении шкафов на заказ используется фурнитура самых надежных и проверенных производителей. Долговечностью и надежностью отличаются и остальные применяемые для изготовления шкафов материалы, такие как ДСП и алюминиевый профиль.

Существенным достоинством сотрудничества с компанией является высокое качество изготовленной мебели в установленный срок. Что касается цен, то они приятно удивят каждого заказчика.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X