Шкаф-купе на заказ

Преимущества шкафа купе на заказ очевидны. Покупатель сможет учесть все необходимые детали.



На мебельном рынке ведущие позиции занимают изготовленные под заказ шкафы купе. Подобная мебель отличается универсальностью, разнообразностью применяемых материалов, любыми размерами, неограниченным количеством стилей. Все эти и многие другие достоинства делают шкаф купе по-настоящему качественным выбором для каждого дома или квартиры.

Можно заказать шкаф купе любой сложности изготовления. Компания, выполняющая такие заказы, предлагает доступные цены и использует в работе только качественные материалы.

Шкаф купе, в отличие от своего классического аналога, характеризуется некоторыми особенностями, к примеру, такими как раздвижные дверцы. Стоит отметить, что шкафы купе являются также очень практичными предметами мебели, которые идеально подходят как для небольшой квартиры, так и для загородного коттеджа.

Для изготовления современных шкафов купе используются следующие наиболее распространенные материалы:

древесно-стружечные плиты;

всевозможная фурнитура, такая как ручки, крепления, петли, держатели для полок;

различные раздвижные системы;

декоративные элементы, такие как ротанг, бамбук, зеркала и многие другие.

Каждый заказчик в зависимости от своих индивидуальных предпочтений и требований может выбрать любое наполнение и оформление шкафа. Стоит отметить, что шкафы на заказ позволяют воплотить многие фантазии в жизнь. Это может быть изделие, декорированное фотопленкой с любыми изображениями, или же мебель, отделанная кожей и пескоструйными рисунками на фасаде. Что касается использования таких экзотических материалов как бамбук и ротанг, то они позволяют получить оригинально оформленный шкаф купе, который сделает любой интерьер дома по-настоящему уникальным.

Немалую роль играет и фурнитура, так как от нее зависит прочность, удобство эксплуатации шкафа, а также его долговечность. При изготовлении шкафов на заказ используется фурнитура самых надежных и проверенных производителей. Долговечностью и надежностью отличаются и остальные применяемые для изготовления шкафов материалы, такие как ДСП и алюминиевый профиль.

Существенным достоинством сотрудничества с компанией является высокое качество изготовленной мебели в установленный срок. Что касается цен, то они приятно удивят каждого заказчика.