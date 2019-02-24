Металлопрокат

Сегодня переоценить значение металлопроката просто невозможно. Потому что он, одинаково актуальный как для нужд народного хозяйства, так и для качественного функционирования промышленных зон. К тому же он является главной составляющей частью, которая дает возможность людям строить очень качественные здания и сооружения.

В в этой статье речь пойдет о самых популярных видах металлопроката.

Арматура – это тот вид строительного материала, без которого невозможна реализация практически ни одного современного инженерного проекта. Эти металлические стержни имеют различную классификацию, характеристики и сферы применения. Но все виды этого материала объединяет одно: способность многократно увеличивать прочность любого сооружения.

Классифицируется арматура строительная следующими основными видами:

• рифленая;

• гладкая.

Кроме того, есть еще много видов арматуры, которая применяется в разных строительных условиях. Но самая популярная – это арматура, которая имеет серповидный профиль, элементы которого не соединены между собой продольным профилем. Такой материал является самым популярным при строительстве сооружений в Европе и Соединенных Штатах. Новые здания в наших городах так же требуют высокопрочных материалов, которые все чаще находят свое применение в монолитной технологии строительства зданий.

Балки из металла, являются особенно прочным продуктом проката с очень высокой плотностью самого материала. Продукция, в зависимости от форм и параметров, может делиться на балку с коробчатым сечением, а также в прокате существует балка двутавровая, она же в силу своих конструктивных особенностей и максимально простой конфигурации является очень необходимой при проведении ремонтных и строительных работ.

Листы, изготовленные из легированной нержавеющей стали, в настоящее время широко применяются в разнообразных отраслях промышленности — особенно, в медицинской, пищевой, строительной, химической, а также в нефтехимической.

Металлобаза предлагает изделия, которые способны решить любые строительные и производственные задачи.