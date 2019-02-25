Военная ипотека: нюансы и сложности

По поводу военной ипотеки ведутся горячие дискуссии. Одни видят в программе способ обзавестись недвижимостью без лишних затрат. Другие считают, что это пожизненная кабала у государства. Чтобы оценить целесообразность такого варианта покупки жилья, давайте обратимся к закону.

Требования к участникам

Существует два основных требования к желающим воспользоваться программой «Военная ипотека». Необходимо:

Служить в рядах Российской армии; Иметь личный счёт в накопительно-ипотечной системе (НИС) не менее трёх лет.

Увольнение после двадцати лет службы даёт право использовать все накопленные в НИС деньги на покупку жилья. Стандартная программа в этом случае недоступна. Однако существуют альтернативные, и не менее выгодные, варианты ипотеки для военных пенсионеров.

Требования к объекту

В отношении объекта недвижимости закон предоставляет военнослужащим довольно большую свободу. Разрешается:

покупать квартиру на вторичном рынке, новостройку, таунхаус или дом с земельным участком;

приобретать несколько объектов недвижимости;

выбирать жильё любой площади. Военнослужащий имеет право добавить собственные средства и купить более просторную квартиру;

продавать купленное жильё, не дожидаясь увольнения, или даже сдавать его в аренду.

Подробнее о требованиях к жилью

Однако тут есть свои сложности:

ограниченность рынка недвижимости. Если военнослужащий решил вложиться в стройку, то должен убедиться, что объект аккредитован и банком, и Росвоенипотекой.

Двойное обременение: купленная по программе квартира находится в залоге у банка и Росвоенипотеки. До полного погашения кредита её нельзя будет продать, подарить, обменять. Чтобы сдавать жильё, нужно получить разрешение у обоих залогодержателей.

Если приобретаемый объект недвижимости находится в городе, где располагается гарнизон участника программы, то военнослужащий теряет компенсацию за съём жилья и возможность получить служебную квартиру.

Копить или купить?

Некоторым кажется заманчивой перспектива копить средства на счету НИС продолжительное время и в итоге приобрести недвижимость без банковского займа. С одной стороны, это разумно: не придётся переплачивать за проценты по кредиту. С другой стороны, на фоне высокой инфляции и растущих цен на недвижимость длительное ожидание может себя не оправдать. В закон регулярно вносятся коррективы. Нет гарантий, что через десяток лет выгоды сохранятся в неизменном виде.

Рассчитайте сумму ипотеки

Кто не рискует…

Суть программы идеально отражает формула: государство платит за тебя, только пока ты служишь. С этим связаны значительные финансовые риски:

при увольнении по собственному желанию (не по льготным основаниям) военнослужащий самостоятельно выплачивает банку остаток долга, а также возвращает государству средства жилищного займа в полном размере.

Дополнительных выплат, полагающихся при увольнении, может не хватить на полное погашение остатка по банковскому кредиту.

По всем обязательствам перед банком военнослужащий в отставке отвечает самостоятельно.

Принимая решение об участии в военной ипотеке, нужно исходить из своих жизненных целей и перспектив службы. Для тех, кто планирует оставаться в рядах вооружённых сил надолго, программа может оказаться весьма полезной.