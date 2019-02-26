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26 Февраль, 2019


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Строительные материалы: где выгоднее покупать

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в: Новости компаний
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Для человека, который сегодня ведет строительство или делает ремонт, для прораба, который приобретает товары по смете, оптового и розничного покупателя сегодня нет никаких проблем с ассортиментом, выбором и доставкой нужных позиций.

Теперь уже не нужно ездить по складам, искать, где можно заказать требуемый товар и смотреть, где он есть в наличии и в необходимом количестве, оплачивать и принимать доставку из разных мест. Сегодня специалисты и владельцы строящегося и ремонтируемого жилья покупают строительные смеси, гипсокартон, обои, гвозди, технику, и другие товары в сети Интернет.

Cтроительные материалы Куб предлагаются по привлекательным ценам. Онлайн магазин начал свою работу в Киеве, а сегодня увеличил число своих собственных складов в столице Украины до 4 и открыл филиалы и в ряде других городов на юге, западе, севере, востоке и в центре страны.

Широкий ассортимент строительных товаров позволяет заказчикам приобрести всё, что потребуется, по выгодным ценам. А большое число довольных покупателей помогает интернет-магазину сохранить низкие цены проводить развитие сети.

В случаt обычного магазина львиную долю затрат предприятия несёт по аренде и содержанию площадей в торговых центрах. Интернет-магазин не нуждается в витрине, а склады для хранения продукции берёт за городской чертой, что обходится дешевле. Это положительно влияет на стоимость конечного продукта. Так одни и те же строительные материалы могут предлагается в обычном магазине и на интернет-портале Куб с разницей в 5-15 процентов в пользу покупателя.

В сфере строительных материалов интернет-продажи уверенно вытесняют магазины и тематические рынки. Ведь благодаря им подобрать и заказать продукцию для проведения ремонта можно не выходя из дома.
А при необходимости консультации или получения дополнительной информации по продукту или условиям работы онлайн консультант всегда поможет разрешить возникшие вопросы.

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