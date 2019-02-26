Как правило, спросом пользуется дымоход, который подходит для всех видов топлива (нефть, газ, твердое вещество), а также для широкого спектра применений, таких как камины, печи, сауны

На сайте https://propik.ru/dimohodi предложен широкий ассортимент решений. Здесь можно найти все виды для различных применений, его размер выбирается в соответствии с предполагаемым использованием. Нержавеющая сталь является наиболее популярным материалом изготовления.

Стальная труба это:

• Тонкий, легкий ствол и аккуратные стыки

• Очень простая установка

• Не требует большого отверстия во втулках

• Быстроразъемное соединение и быстроразъемное соединение

• Проверено и безопасно

• Универсальные соединительные элементы: угловые элементы, тройники, емкости для конденсата и т. Д.

• Для всех направлений и всех видов топлива

Стальной дымоход — один из лучших на рынке по легкости монтажа и аккуратности работы. Быстроразъемные муфты делают монтаж чрезвычайно быстрым. Концы ватных пространств в модулях закрыты, а швы сварены лазером, поэтому влага не может попасть в изоляцию. Это также облегчает установку, потому что изоляторы остаются на месте, и работа немедленно очищается и заканчивается. Крюки устанавливаются вверх на охватываемом конце, на котором закреплен охватывающий конец, и соединение фиксируется стопорным штифтом. Это делает дымоход крепким и крепким. Установка быстрая, простая и аккуратная.

Структура дымохода

Внутренняя труба стального дымохода изготовлена из нержавеющей стали, а наружная оболочка выполнена из нержавеющей стали. Огнеупорная изоляция из минеральной ваты вытесняется в стальной дымоход. Сжатие резьбы обеспечивает лучшую изоляцию, чем обычно. Никаких нагревательных связующих или смолы не требуется. В результате стальной дымоход является более популярным, чем обычный стальной дымоход. Толщина стенки канавки составляет 25 мм, а защитное расстояние до горящих конструкций — 50 мм.

Стальные решения доступны в стандартных размерах (мм) диаметром Ø100, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300, Ø350. Прямые участки дымоходов имеют длину от 120 до 1500 мм.