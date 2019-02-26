жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

27 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Дымоходы

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Как правило, спросом пользуется дымоход, который подходит для всех видов топлива (нефть, газ, твердое вещество), а также для широкого спектра применений, таких как камины, печи, сауны

На сайте https://propik.ru/dimohodi предложен широкий ассортимент решений. Здесь можно найти все виды для различных применений, его размер выбирается в соответствии с предполагаемым использованием. Нержавеющая сталь является наиболее популярным материалом изготовления.

Стальная труба это:
• Тонкий, легкий ствол и аккуратные стыки
• Очень простая установка
• Не требует большого отверстия во втулках
• Быстроразъемное соединение и быстроразъемное соединение
• Проверено и безопасно
• Универсальные соединительные элементы: угловые элементы, тройники, емкости для конденсата и т. Д.
• Для всех направлений и всех видов топлива

Стальной дымоход — один из лучших на рынке по легкости монтажа и аккуратности работы. Быстроразъемные муфты делают монтаж чрезвычайно быстрым. Концы ватных пространств в модулях закрыты, а швы сварены лазером, поэтому влага не может попасть в изоляцию. Это также облегчает установку, потому что изоляторы остаются на месте, и работа немедленно очищается и заканчивается. Крюки устанавливаются вверх на охватываемом конце, на котором закреплен охватывающий конец, и соединение фиксируется стопорным штифтом. Это делает дымоход крепким и крепким. Установка быстрая, простая и аккуратная.

Структура дымохода

Внутренняя труба стального дымохода изготовлена из нержавеющей стали, а наружная оболочка выполнена из нержавеющей стали. Огнеупорная изоляция из минеральной ваты вытесняется в стальной дымоход. Сжатие резьбы обеспечивает лучшую изоляцию, чем обычно. Никаких нагревательных связующих или смолы не требуется. В результате стальной дымоход является более популярным, чем обычный стальной дымоход. Толщина стенки канавки составляет 25 мм, а защитное расстояние до горящих конструкций — 50 мм.

Стальные решения доступны в стандартных размерах (мм) диаметром Ø100, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300, Ø350. Прямые участки дымоходов имеют длину от 120 до 1500 мм.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X