Грузоперевозки

Качественная и продуманная логистика является одной из основ рентабельности и успешности бизнеса. При этом очень важна стоимость, сроки и сохранность груза.

Компания ЛенЭкспресс уже давно заняла лидирующие позиция в этом виде деятельности, оказывая своим клиентам самые квалифицированные услуги по логистике. На портале https://lenexpress.ru/ посетителям представлен весь спектр услуг, которые можно заказать у данной организации.

Выбор направления возможных перевозок довольно обширный. Однако специализация компании – это доставка грузов по всей территории Российской Федерации, а также в Казахстан. Наличие складских помещений позволяет компании значительно упрощать процесс перевозки и сокращать сроки доставки. Кроме того, клиентам предоставляется возможность хранения товара.

Большой популярностью пользуется маршрут перевозок между столицами, в северные города. Налаженные деловые связи создают комфортные условия для быстрой доставки груза в этом направлении. Компания может похвастаться предельно доступными ценами на перевозки.

Внушительный автопарк различной тоннажности может выполнить заказ любого масштаба. Каждая машина находится в отличном состоянии и регулярно проходит техническое обслуживание.

Официальный сайт компании ЛенЭкспресс содержит всю информацию, которая может понадобиться для совершения заказа. Посетителю представлен полный набор контактов. Можно пообщаться с представителями компании через Skype или заказать обратный звонок.

Потенциальный клиент может ознакомиться с развернутым прайсом и сделать заказ онлайн. Если возникли какие-то сомнения и недопонимания, то поможет соответствующий раздел с ответами на самые часто задаваемые вопросы. Клиентам предоставляется возможность постоянного отслеживания своего груза. Для этого стоит просто ввести определенный трекинг-номер. Такая услуга позволяет проводить постоянный мониторинг, что является очень полезной опцией.

На сайте постоянно трудится онлайн-консультант, который в удобном режиме сможет прояснить все интересующие моменты и поможет совершить заказ. Тысячи клиентов выбрали постоянное сотрудничество, убедившись в качестве доставки груза любой сложности и масштаба.