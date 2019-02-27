Штукатурка стен

Оштукатуривание стен осуществляется в тех случаях, когда необходимо выровнять поверхность, устранить трещины и другие дефекты.

В современных домах стеновые поверхности, как правило, не нуждаются в штукатурке. Если же речь идет о старых постройках, причём независимо от используемого стройматериала (бетон, кирпич), то стеновые поверхности требует обязательного оштукатуривания. Заказать услуги штукатурки стен в Санкт-Петербурге можно здесь, на на официальном сайте специализированной строительной компании.

Итак, нанесение штукатурки проводится с целью, чтобы добиться долговечного покрытия. Поэтому, независимо от используемой смеси, необходимо придерживаться определенных правил. Рассмотрим некоторые из них.

В первую очередь штукатурка наносится при температуре выше 5 градусов и влажности не более 60%. Не рекомендуется выполнять работы, если температура в помещении превышает 35 градусов по Цельсию. Соответствующий температурный режим должен сохраняться в течение нескольких дней после нанесения смеси. Кроме того, следует придерживаться следующих советов:

1. приготовление смеси в соответствии с рекомендациями компании-производителя;

2. начинать работу необходимо от потолка, постепенно продвигаясь к напольной поверхности;

3. перед тем как наносить следующий слой, необходимо дождаться подсыхания предыдущих;

4. после завершения каждого этапа нанесения смеси желательно очищать строительный инструмент.

Подготовка основания

Перед тем как наносить смесь стеновая поверхность обрабатывается грунтовкой. Это минимизирует вероятность образования плесени. Для для обработки поверхности могут использоваться разные виды грунтовки, например, перхлорвиниловая, алкидная, акриловая и фенольная.

Для обработки деревянных и металлических поверхностей используют финальную смесь. Перхлорвиниловая грунтовка может использоваться для этих же поверхностей, а также бетона. Важно: наносить эту смесь можно только за пределами жилого помещения, поскольку вещество является токсичным. Алкидную грунтовку используют преимущественно для деревянных поверхностей. Чаще всего в строительном сегменте применяют акриловые грунтовки, которые отличаются быстрым высыхании и отсутствием неприятного запаха. Грунтовка может наноситься в несколько слоев.

Существуют разные способы нанесения штукатурки, причём определяющую роль играет тип раствора. Например, смесь на основе цемента наносится на поверхность стены по классической методике. Известково-песчаный раствор наносят на поверхность по другой технологии. В любом случае, работа требует профессионализма и ответственности. При отсутствии навыков, работу рекомендуется доверять специалистам.