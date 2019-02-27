Акционерное общество «Металлоконструкция» реализует в широком ассортименте мачты молниеотвода, силовые трубчатые опоры, складывающиеся опоры, кронштейны и многое другое.

На странице https://ktc.ru/product/opory/ можно ознакомиться с ассортиментом компании «Металлоконструкция». Предприятие реализует металлические опоры освещения, предназначенные для установки на дорогах, инженерных сооружениях, придомовых участках, АЗС, в парках и т.д.. Речь идёт о конструкциях, которые устанавливаются непосредственно в землю. Для обслуживания элементов используются специальные люк. В верхней части столба предусмотрены крепежные элементы, к которым осуществляется подключение осветительного оборудования.

Вся продукция, представленная на сайте компании «Металлоконструкция», изготавливается на собственных производственных мощностях. Предприятие начало деятельность в 1979 году. На сегодняшний день завод выпускает широкий ассортимент опор освещения, конструкции для контактной сети железной дороги, гофрированные конструкции, сборные, металлические, решётчатые и многогранные опоры ЛЭП разной мощности.

На предприятии установлено современное оборудование европейских брендов. Вся продукция сертифицирована и отличается безупречным качеством. На территории России работает целая сеть филиалов, обеспечивающих оперативную поставку продукции в любые регионы страны, а также государства ближнего зарубежья. На сегодняшний день продукция предприятия поставляется в Узбекистан, Польшу, Казахстан, Грузию, Беларусь и другие страны.

Каталог продукции

Основной акцент предприятие ставит на изготовление металлических опор. В ассортименте можно приобрести прожекторные мачты, установка которых актуально на магистралях, в аэропортах, железнодорожных станциях и т.д.. Заинтересованные лица смогут приобрести трубчатые, конические и несиловые граненые опоры, которые устанавливаются на спортивных площадках, в парковых зонах, участках школ и детских садов. Также покупателям предлагаются конические граненые молниеотводы, прожекторные мачты со стационарной площадкой и мобильной короной. Соответствующие конструкции монтируются на промышленных предприятиях, автостоянках, железнодорожных станциях, морских портах, строительных площадках и т.д..Непосредственно на официальном сайте компании можно рассчитать элементы ограждения. Клиентам гарантируется широкий спектр услуг, в частности, монтаж металлических конструкций, горячее цинкование и т.д.. Подробную информацию можно получить непосредственно на официальном сайте производственного предприятия по адресу ktc.ru.