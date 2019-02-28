Если между вторичным жильем для покупки и новым выбран первый вариант, то встает вопрос, я сделки. Не секрет, что по всей территории страны огромное количество недостроя. Чтобы вы не вложить в деньги в проект, которому не суждено стать жилым домом, чего можно познакомиться, с разрешительной документацией.

Она находится у строительной компании, поэтому новостройки от застройщика лучше приобретать самостоятельно. Из первых рук есть возможность получить полный точные данные, на каком этапе находится строительство, ход его выполнения и план инфраструктуры района.

С документацией нужно знакомиться первую очередь. Бывает так, что что новостройка выглядит более привлекательной, но точки зрения инфраструктуры и развития транспортной развязки она может не совсем устраивать владельца.

Следующий этап — это изучение возможности с каждого Нового комплекса. Как правило, сегодня застройщик создает 3D-презентацию, благодаря которой будущий покупатель сможет увидеть, как недвижимость будет выглядеть после окончания работы. Речь идёт как о внутренних планировках каждой секции, так и о целом микрорайоне. Ведь именно от того, как будет всё там организовано, и зависит комфорт жильцов.

После изучения документации и проектов комплекса можно посчитать, на какую квартиру хватает семейного бюджета. Не секрет, что каждый квадратный метр жилплощади обойдётся дешевле, если его брать на начальном этапе строительства здания. Покупателю достаточно проанализировать, насколько быстро застройщик возводит дома и сдаёт их, чтобы получить реальную информацию о том, когда можно будет въезжать в квартиру, которая еще строится. Разница может быть весьма существенной. Так собственного бюджета семьи может хватать на готовую однокомнатную квартиру и на трёхкомнатную на этапе котлована, которую нужно будет ждать несколько лет.

Когда выбрана квартира, стоит внимательно подойти к изучению специальных предложений и вариантов рассрочки. Как правило, они предоставляются на все типы жилых помещений. Если не хватает собственных средств, то человек привлекает банковский займ. Застройщик сотрудничает с определённым списком банков, которые и дают привлекательные условия на конкретные комплексы.