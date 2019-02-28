Стабилизаторы «Сатурн»: преимущества, характеристики, применение

Обеспечить корректную и бесперебойную работу пожарных, охранных сигнализаций, оборудования, станков, информационных систем и прочих устройств, подключаемых к сети, способен современный стабилизатор напряжения. В трехфазных сетях хорошие показатели демонстрируют напольные установки «Сатурн». Они выполняют оперативный анализ входных значений, поддерживая выходные параметры строго в заданном диапазоне.



Характеристики стабилизаторов линейки «Сатурн»

Представленные стабилизаторы имеют погрешность в коррекции в пределах 1 %, что не зависит ни от мощности, ни от величины входного напряжения. Они выполняют регулировки плавно, исключая скачки. Это предупреждает риск возникновения дополнительных нагрузок на оборудование. Дополнительными преимуществами установок являются:

способность функционировать с десятикратными токами;

отсутствие необходимости в монтаже вентилятора;

возможность подключения к электрогенераторам (дизельным, электрическим);

наличие опции Bypass, отвечающей за прямое подключение оборудования к сети.

Выпускаются установки в нескольких вариантах исполнения по номинальной мощности и диапазонам входящего напряжения. Пройдя по ссылке https://www.poligonspb.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/trehfaznye/elektromekhanicheskie-saturn/40-420-kva/sne-t-40%2A/, ознакомиться с характеристиками стабилизатора СНЭ-Т-40* и других моделей можно подробнее.



Применение и правила размещения

Трехфазные стабилизаторы имеют шкафное исполнение от 40 до 2000 кВа. Зачастую их конструкция состоит из трех блоков. Устанавливать боксы можно в помещениях, под навесами, на неотапливаемых объектах, но в местах, защищенных от избыточной влаги. Их температурный диапазон применения варьируется от -25 до 40 градусов. Между отдельными блочными элементами нужно сохранять расстояние в 100 мм для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Основные области применения стабилизаторов представленной линейки – промышленность, строительство, медицина, телекоммуникации, крупные фермерства и ИТ-сектор. Их можно использовать для защиты высокоточного лабораторного оборудования и мощных серверов, где хранятся важные базы данных. Они предусматривают наличие уникального программного обеспечения, контролирующего микропроцессор и плату, что гарантирует моментальное срабатывание при колебании напряжения.