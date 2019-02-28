жк днепропетровская 37 студия 3.3

28 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Зачем нужен фильтр для очистки воды в доме

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Хотя водопроводная вода пригодна для питья, она может быть не очень вкусной или содержать, например, остатки хлора или пестицидов. Слишком известковая вода также может повредить водопроводные трубы и бытовую технику.

Фильтр для очистки воды в доме очищает от избыточного количества извести, сохраняя при этом важные минеральные вещества в воде.

Обработка воды с помощью системы очистки позволяет фильтровать и смягчать воду минералами, такими как магний и кальций, которые необходимы для здоровья. Вода из крана очень вкусная и не имеет неприятного вкуса или запаха хлора.
Вода сохраняет свои минеральные соли, которые абсолютно необходимы для здоровья. Вода приятнее пить, а водопроводные трубы защищены от отложений. Устройство удаляет хлор, пестициды, бактерии, вирусы, тяжелые металлы, синтетические молекулы в фармацевтической промышленности и микроорганизмы.

Качественный фильтр для воды обеспечивает долгий срок замены картриджа — около 8 лет. Это основано на запатентованной комбинации активированного угля и серебра, где бактерии или микробы не могут расти в фильтре и не должны заменяться так часто, как в других фильтрах для воды.

Количество и качество примесей в среднем в водопроводной воде варьируется в зависимости от сезона, погоды и местоположения забора сырой воды, а также способа забора воды и метода дезинфекции. Структура и старение водопроводной сети могут вызвать экономическое загрязнение воды и проблемы с запахом и вкусом.

Фильтр для воды предотвращает образование известковых отложений. Без известковых отложений срок службы водонагревателя, радиаторов, стиральной машины и стиральной машины увеличивается. Жесткость воды также влияет на дозирование моющих средств. Фильтр для воды требует меньше моющих средств — это экономит ваши деньги и окружающую среду. Кроме того, качественная вода гарантирует, что вам не придется покупать бутылку с водой или бутилированную воду.

Помимо экологических преимуществ, использование фильтра повышает комфорт повседневной жизни, например, после душа кожа становится более мягкой, а волосы — эластичными и шелковистыми. На что похоже приготовление пищи в чистой воде без капающего хлора? Например, кофе и чай сохраняют все свои ароматы и высвобождают свой естественный аромат, когда вода проходит через фильтр.

Обычные системы очистки воды несут значительные затраты, не удаляют все загрязняющие вещества, требуют регулярного технического обслуживания и используют энергию и воду.

Вместо этого уникальная технология современной системной фильтрации работает никак не влияет на расход или потребление воды. Компактный размер устройства требует минимального обслуживания: сменные картриджи необходимо заменять каждые четыре года.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X