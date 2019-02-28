Зачем нужен фильтр для очистки воды в доме

Хотя водопроводная вода пригодна для питья, она может быть не очень вкусной или содержать, например, остатки хлора или пестицидов. Слишком известковая вода также может повредить водопроводные трубы и бытовую технику.

Фильтр для очистки воды в доме очищает от избыточного количества извести, сохраняя при этом важные минеральные вещества в воде.

Обработка воды с помощью системы очистки позволяет фильтровать и смягчать воду минералами, такими как магний и кальций, которые необходимы для здоровья. Вода из крана очень вкусная и не имеет неприятного вкуса или запаха хлора.

Вода сохраняет свои минеральные соли, которые абсолютно необходимы для здоровья. Вода приятнее пить, а водопроводные трубы защищены от отложений. Устройство удаляет хлор, пестициды, бактерии, вирусы, тяжелые металлы, синтетические молекулы в фармацевтической промышленности и микроорганизмы.

Качественный фильтр для воды обеспечивает долгий срок замены картриджа — около 8 лет. Это основано на запатентованной комбинации активированного угля и серебра, где бактерии или микробы не могут расти в фильтре и не должны заменяться так часто, как в других фильтрах для воды.

Количество и качество примесей в среднем в водопроводной воде варьируется в зависимости от сезона, погоды и местоположения забора сырой воды, а также способа забора воды и метода дезинфекции. Структура и старение водопроводной сети могут вызвать экономическое загрязнение воды и проблемы с запахом и вкусом.

Фильтр для воды предотвращает образование известковых отложений. Без известковых отложений срок службы водонагревателя, радиаторов, стиральной машины и стиральной машины увеличивается. Жесткость воды также влияет на дозирование моющих средств. Фильтр для воды требует меньше моющих средств — это экономит ваши деньги и окружающую среду. Кроме того, качественная вода гарантирует, что вам не придется покупать бутылку с водой или бутилированную воду.

Помимо экологических преимуществ, использование фильтра повышает комфорт повседневной жизни, например, после душа кожа становится более мягкой, а волосы — эластичными и шелковистыми. На что похоже приготовление пищи в чистой воде без капающего хлора? Например, кофе и чай сохраняют все свои ароматы и высвобождают свой естественный аромат, когда вода проходит через фильтр.

Обычные системы очистки воды несут значительные затраты, не удаляют все загрязняющие вещества, требуют регулярного технического обслуживания и используют энергию и воду.

Вместо этого уникальная технология современной системной фильтрации работает никак не влияет на расход или потребление воды. Компактный размер устройства требует минимального обслуживания: сменные картриджи необходимо заменять каждые четыре года.