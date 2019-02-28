Организация кондиционирования в помещении

Кондиционеры и обогреватели призваны обеспечить благоприятный и комфортный климат в доме – в жаркий летний зной охлаждать, а в зимние морозы согревать. Вся климатическая техника отличается техническими характеристиками, устройством, способностью поддерживать заданный температурный режим.

Купить сплит систему и другую высокотехнологичную бытовую технику можно и нужно с бесплатной установкой. Специализацией компании является поставка и установка кондиционеров, вентиляционного оборудования, систем обогрева. Предоставляется комплексный подход к решению любых поставленных задач.

Фирма ClimTech представлен на рынке много лет и имеет в своем штате только высокопрофессиональных специалистов, являющихся настоящими экспертами в своей области. Компания является официальным поставщиком и представителем более 20 крупнейших мировых брендов климатической техники, среди которой системы вентиляции, кондиционеры промышленные и бытовые. Компания предлагает разноплановый ассортимент продукции, среди которого представлены напольные, мобильные и настенные кондиционеры. Они подойдут для помещений любого назначения – для дома или офиса. За время своей работы компания заработала хорошую репутацию. Об этом свидетельствуют положительные отзывы покупателей, которые уже приобрели бытовую технику и остались довольны покупкой.

Для крупных помещений предусмотрены кондиционеры повышенной мощности, которые представлены нескольких типов – напольно-потолочные, кассетные, колонные. Если выбрать подходящий вариант своими силами не удается, к услугам профессиональная помощь менеджеров-консультантов магазина. Специалисты просчитают стоимость монтажных работ, подберут лучший вариант в соответствии с потребностями клиента, предоставят проект системы кондиционирования любой сложности. Все представленная в компании продукция отвечает нормативным требованиям и госстандартам, поэтому очень надежная, долговечная и безопасная.

Монтажные бригады осуществляют установки и наладку любого типа оборудования в сжатые сроки и с высоким качеством. Кроме того ClimTech осуществляет ремонт, сервис и обслуживание техники для создания благоприятного климата в доме. На весь ассортимент продукции и проводимые работы действует гарантия.