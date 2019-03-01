Вентиляция промышленных помещений

Вентиляция приносит воздух в комнату и из нее. В дополнение к вентиляции, кондиционер включает отопление, охлаждение, увлажнение, сушку и фильтрацию. Система кондиционирования воздуха работает как «легкие» здания, очищающий эффект от всех загрязнений. Кондиционер является наиболее важным техническим средством для создания комфортных условий.

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Здоровые и удобные рабочие места требуют хорошей вентиляции. Кондиционер поддерживает хорошее качество воздуха и контролирует выбросы в атмосферу. Выбросы могут представлять собой, например, горячие или холодные газы от рабочих процессов, пары (включая воду), пары, пыль или только горячий или только холодный воздух.

Конструкция системы кондиционирования воздуха направлена на максимально эффективное достижение желаемых условий в помещении.

Вентиляция делится на местную вентиляцию и общую вентиляцию. Загрязнители воздуха должны быть удалены из источника и ограничены их распространением в общей рабочей атмосфере. Местная и общая вентиляция предназначена для создания качественных рабочих зон.

Качество воздуха в помещениях промышленных помещений приближается к качеству воздуха в других рабочих местах, особенно в легких промышленных зонах. В ГОСТах отмечены стандарты безопасной и здоровой рабочей среды, и, в частности, предвидение неблагоприятных последствий и разработка средств для использования в рабочем цикле.

Принципы вентиляции

Принцип поршня, который используется только в особых случаях, т. е. в так называемых «чистых комнатах» и подземных пространствах. Это самый эффективный способ реализации кондиционера. В нем приточный воздух течет через пространство, а примеси не распространяются вверх по течению.

Принцип осаждения. Это используется в стандартных производственных помещениях и в помещениях с большим количеством тепла. В этой системе кондиционирования приточный воздух подается в жилую зону с низкой скоростью потока, а пространство предназначено для максимального снижения температуры и концентрации.

Зонный принцип используется, например, в высоких помещениях, где распределение приточного воздуха направлено на создание ровного игрового поля для зоны пребывания и в то же время на создание слоя для повышения эффективности кондиционирования воздуха.

Принцип смешивания используется в областях с низким уровнем выбросов и в небольших помещениях. Используя этот принцип, все пространство задействуется для создания ровного игрового поля путем подачи приточного воздуха с низкой скоростью потока в жилую зону, что часто происходит при этом в офисных помещениях.

В способах 1-3 воздух, поступающий из кондиционера, вытесняет ранее существовавший воздух, тогда как воздух в способе 4 смешивается с воздухом в состоянии. Когда много выбросов, необходим целевой кондиционер. Целевой кондиционер всегда потребляет меньше энергии, чем обычная вентиляция.