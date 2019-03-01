Межкомнатные двери выполняют основную роль в дизайне, если оформление комнат и коридора квартиры выполнено в сдержанном стиле.

Если вы планируете купить межкомнатные двери в Новосибирске, Омске, Рязани или любом другом городе, то прежде всего нужно искать продавца с большим ассортиментом. И это даже не проблема выбора (как правило, используется всего несколько цветов при разработке дизайна межкомнатных дверей). Наличие больших партий товара – это хороший шанс подобрать более дорогую дверь, чем планировалось, но приобрести ее во время акции.

Покупателю проще выбирать, если широким ассортиментом представлены двери эконом класса, шпонированные элементы, из натурального массива сосны. Без проблем можно приобрести конструкции на основе поливинилхлорида и покрытого специальным ламинатом.

Шпонированные двери эконом-класса станут прекрасным вариантом для городской квартиры или загородного дома. Известные бренды изготавливают продукцию очень высокого качества. Коробки имеют повышенные прочностные и эксплуатационные характеристики. Естественно, они будут служить длительный срок и не нужно будет преждевременно ремонтировать их или заменять новыми конструкциями. Особенность моделей эконом-сегмента состоит в том, все они будут изготовлены без излишеств, дополнительных роскошных элементов декора. Такая межкомнатная дверь впишется в любой дизайн и будет качественно выполнять функциональную роль.

Модели яркого и броского дизайна чаще всего принадлежат к среднему ценовому сегменту. Можно выполнить ремонт помещения в спокойном стиле, а вот сама дверь займет основное место в дизайнерском ансамбле.

Элит-сегмент также имеет свои особенности. Прежде всего, это дорогие материалы и фурнитура. Внимание уделено деталям. В конструкции таких дверей не будет ничего лишнего, но при этом они будут высоко функциональными, очень стильными и удобными в процессе использования.