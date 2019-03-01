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01 Март, 2019


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Строительное оборудование бренда Grost: разновидности и характеристики

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в: Новости компаний
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Компания Grost – один из крупнейших российских производителей оборудования для строительного сектора. Весь технический ассортимент разработан либо модифицирован инженерами предприятия, поставляется клиентам с гарантией его отличного качества и безопасности.

Ассортимент Grost в наиболее востребованных позициях

Свой ассортимент компания выпускает на 15 заводах, оснащенных наиболее современным и высокопроизводительным оборудованием. Собственная служба контроля качества осуществляет жесткое тестирование параметров продукции на каждом из этапов технологического цикла. Производственная база подобного формата позволяет компании «Грост» выпускать максимально обширный перечень оборудования для выполнения самых разнообразных строительных операций. В ассортименте предприятия стабильным спросом пользуются:

  • мотопомпы;
  • швонарезчики;
  • фрезеровальные и затирочные машины;
  • резчики арматуры;
  • виброплиты и т. д.

Все предлагаемое оборудование фирмы Grost отличается безупречной функциональностью, имеет продолжительный эксплуатационный ресурс.

Конкурентные достоинства оборудования «Грост» для заказчиков

Строительные и подрядные организации высоко ценят оборудование бренда «Грост» за сочетание в нем отличных качественных параметров и приемлемой стоимости. Предприятие в течение всего периода своей работы придерживается демократичной ценовой политики, оптовым заказчикам продукция предлагается в рамках предельно выгодных для сотрудничества условиях.

Конструкторский отдел предприятия постоянно занимается разработкой новых, более совершенных технических решений для строительной отрасли. Особое внимание при проектировке и последующем выпуске оборудования уделяется вопросам безопасности. Поэтому клиенты гарантированно получают в распоряжение технику, позволяющую выполнять необходимый спектр строительных задач в соответствии со всеми нормативными требованиями отрасли.

Все инструкции, руководства, схемы на оборудование Grost выпускаются на русском языке. Поэтому монтаж, запуск установок в эксплуатацию у покупателей не вызывает никаких сложностей. В случае необходимости специалисты компании готовы оказать клиентам необходимую консультационную либо техническую поддержку. Пункты гарантийного и сервисного обслуживания бренда рассредоточены по территории всей страны.

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