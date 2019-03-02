Итальянские светильники и люстры

От освещения зависит и то, насколько будет восприниматься дизайн комнаты. В светлых помещениях создается хорошее настроение, а в мрачных человек чувствует себя подавлено.



На рынке всегда можно найти широкий ассортимент продукции. Но, как правило, сложно подобрать модели так, чтобы они сочетались между собой в одном или соседних помещениях, а также вписывались в дизайн. Большой выбор осветительных приборов предлагает сайт light-ceramica.ru .

Роль люстр в интерьере

С изменением моды на дизайн помещений менялся и подход к люстрам. Если раньше это был основной осветительный прибор, то сейчас стараются совместить его с потолочными светильниками, выделить зоны при помощи настенных бра и торшеров.

Виды потолочных светильников и их характеристики

Сегодня в каждом доме можно увидеть на потолке установленные светильники вместо люстры, потому что такая идея делает интерьер помещения оригинальным и современным. Существует много различных видов освещения, каждый из которых подбирается под стиль комнаты, ее площадь и функциональность.

Различают врезные светильники, накладные и подвесные, что могут одновременно создать необычный дизайн и уютную атмосферу. Очень удобный вариант — это врезание светильника в потолок, смотрится красиво и считается весьма доступным удовольствием. Классический вариант подвесных люстр всегда был в моде, но использоваться должен лишь в случае наличия большого свободного пространства.

Особенности накладных светильников

Со временем подвесное освещение уступает первенство такому виду светильников, как накладные, что являются сейчас самыми распространенными. Есть несколько типов данных светильников, что дают возможность каждому выбрать подходящий. Очень часто самые известные растровые светильники устанавливают в больших учреждениях медицинского характера с квадратными решетками, которые могут быть зеркального вида.

Для дома же лучше выбрать точечные светильники накладные, которые станут креативной идеей для любого интерьера. Их совсем не трудно устанавливать, но цена при этом на данную продукцию значительно возрастает.