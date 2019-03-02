Когда выгодно покупать кондиционер

За создание требуемого климата в жилом помещении отвечает технологическое устройство – кондиционер. В летнее время применение этого бытового устройства помогает понизить температуру до требуемых значений путем охлаждения воздуха, именно поэтому спрос на кондиционеры увеличивается по мере приближения к теплому сезону.

Мало кто думает о том, что можно приобрести кондиционер уже сейчас, получить скидки и установку прибора совершенно бесплатно. Чтобы успеть в сроки действия акции, стоит поторопится. Опытные сотрудники помогут выбрать модель, подходящую именно для ваших условий.

Начало сезона — пик загруженности мастеров по установке. В это время можно ждать бригаду несколько дней, а с началом жары спрос на установку просто колоссальный. Не стоит затягивать решение вопроса по обеспечению квартиры прохладным воздухом до лета, ведь сейчас же выгоднее.

Как устроен и как работает кондиционер

Современная квартира и любое жилое помещение практически не обходится без использования данного устройства. Кондиционеры существуют различных типов, подразделяясь по способу установки, рабочим объемам и другим характеристикам. В большинстве случаев они устанавливаются на стену. Что позволяет его обслуживать в любое удобное время.

Конструкция кондиционеры включает в себя систему, состоящую из двух секций. Рабочий механизм располагается на внешней стене, а блок управления и подачи охлажденного воздуха в помещении, что очень удобно в использовании. При работе внешний узел практически не издает звуков, так как имеет повышенную шумоизоляцию. Использование кондиционеров оказывает огромное влияние на создание оптимальных условий температуры воздуха.

Процесс протекает путем перегонки нагретого воздуха через систему трубок, в которых находится охладительный агент. В качестве рабочего механизма, который осуществляет циркуляцию хладагента, выступает компрессор. Именно поэтому кондиционеру время от времени требуется обслуживание. Если он «потек» (из-под шторки подающего воздух механизма льет вода во время работы), то нужно прочистить забитые трубки. А если прибор гоняет воздух, но не охлаждает его, то его говорит о нехватке фреона.

Выполнить работу по обслуживанию могут те же мастера, которые и устанавливали прибор. Кстати, если ваш кондиционер куплен и установлен в прошлом сезоне или еще раньше, то уже можно вызвать специалиста для профилактики перед началом теплого периода.