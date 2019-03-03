Расширить функциональные возможности квартиры можно за счет застекленного балкона. Летом тут можно оборудовать пространство для отдыха, а зимой использовать площадь в качестве дополнительного холодильника.

Наличие балконов на фасаде строений, придает им некий индивидуальный шарм. В жилых домах, коттеджах в нескольких уровнях, а также на дачах — балконы используются на усмотрение их владельцев. Балкон под ключ сделать несложно. Потребуются замеры, которые проведет приглашенный мастер. После изготовления каркаса в течение 1-2 рабочих дней он будет установлен, а затем произведено утепление и обшивка.

При остеклении балкона металлопластиковым профилем удается достигнуть разницы температур в 5-10 градусов с окружающей средой (в основном это зависит от утеплителя). Поэтому, как вариант, пространство можно использовать для уединенного отдыха. Помимо эстетического ограждения, их используют как дополнительные нежилые как площади для других функций. Это площадь для обустройства зимнего сада, компактное и доступное места для отдыха и уединения на свежем воздухе. Дополнительное пространство такого типа может подвергаться нежелательным эффектам – проникновению осадков, воздействию ультрафиолета или низких температур.

Во избежание зависимости от таких природных явлений, лучше всего застеклить балкон. Разнообразие типов остекления, дает право выбора самого удачного варианта, для балкона или лоджии. Оригинальным может быть панорамное остекление. Удобным и практичным, является двойное остекление, обрамленное металлопластиковыми рамами.

Что дает остекленный балкон? Это следующие выгоды:

• Защита от дождя, снега и порывистого ветра.

• Поддерживание равнораспределенной температуры на балконе.

• Возможность хранения вещей.

• Комфортный отдых на балконном пространстве.

Кроме этого, остекленный балкон – это дополнительное утепление наружной стены в доме или квартире.

Стоимость таких работ индивидуальная, все зависит от размеров балконного пространства, типа материала рамы, высоты остекления и вида стекла.

Расширить функциональные возможности квартиры можно за счет застекленного балкона. Летом тут можно оборудовать пространство для отдыха, а зимой использовать площадь в качестве дополнительного холодильника.

Наличие балконов на фасаде строений, придает им некий индивидуальный шарм. В жилых домах, коттеджах в нескольких уровнях, а также на дачах — балконы используются на усмотрение их владельцев. Балкон под ключ сделать несложно. Потребуются замеры, которые проведет приглашенный мастер. После изготовления каркаса в течение 1-2 рабочих дней он будет установлен, а затем произведено утепление и обшивка.

При остеклении балкона металлопластиковым профилем удается достигнуть разницы температур в 5-10 градусов с окружающей средой (в основном это зависит от утеплителя). Поэтому, как вариант, пространство можно использовать для уединенного отдыха. Помимо эстетического ограждения, их используют как дополнительные нежилые как площади для других функций. Это площадь для обустройства зимнего сада, компактное и доступное места для отдыха и уединения на свежем воздухе. Дополнительное пространство такого типа может подвергаться нежелательным эффектам – проникновению осадков, воздействию ультрафиолета или низких температур.

Во избежание зависимости от таких природных явлений, лучше всего застеклить балкон. Разнообразие типов остекления, дает право выбора самого удачного варианта, для балкона или лоджии. Оригинальным может быть панорамное остекление. Удобным и практичным, является двойное остекление, обрамленное металлопластиковыми рамами.

Что дает остекленный балкон? Это следующие выгоды:

• Защита от дождя, снега и порывистого ветра.

• Поддерживание равнораспределенной температуры на балконе.

• Возможность хранения вещей.

• Комфортный отдых на балконном пространстве.

Кроме этого, остекленный балкон – это дополнительное утепление наружной стены в доме или квартире.

Стоимость таких работ индивидуальная, все зависит от размеров балконного пространства, типа материала рамы, высоты остекления и вида стекла.