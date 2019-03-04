Паркет — удобное и износостойкое покрытие пола, его качества оценена по достоинству владельцами квартир, домов и офисных помещений. При укладке паркета важно выдержать технологию. Допускается фиксировать элементы между собой плавающим способом или использовать клей.



Замковый стык не всегда является оптимальным решением, Хотя, объективно, он требует меньше труда. Толстые, двухслойные доски и паркет, в инструкции к которому однозначно рекомендован клей, потребуют более тщательного подхода и использования специальных составов.

Клей для паркета дает ряд преимуществ при эксплуатации пола. В отличие от замкового соединения, где ламели скреплены между собой, а контакт полом обеспечивается за счёт того, что мебель придавливает покрытие, клей фиксирует каждую доску ку ещё и с полом. Проклеенный паркет обеспечивает повышенную звукоизоляцию, поэтому ходьба по такому полу не создает дополнительного шума. Паркет на клею допускается шлифовать, поэтому в течение срока эксплуатации пола можно несколько раз придать доскам обновленный вид.

К составу паркетного клея предъявляются особые требования. Он должен быть устойчивым к перепадам температур и влажности, не проникать в саму древесину, чтобы избежать размягчения её слоёв. Состав не должен давать усадку во избежание появления нежелательных звуков. Поскольку клей используется помещений, в его составе не должно быть опасных для жизни и здоровья людей ингредиентов.

На сегодняшний день используются три вида клея для паркета. Он подбирается в зависимости от рекомендации производителя. Дисперсионный клей не имеет запаха и рекомендован для применения жилых помещениях. Обычно в нём очень мало влаги. Его нельзя использовать для древесины, которая чувствительна к вязкости клея, зато то это один из немногих вариантов, который можно применять с дубовыми ламелями.

Состав работающий на основе растворителя может использоваться любой древесиной, воды в нём нет. После нанесения он не обеспечивает быструю фиксацию, поэтому планки можно подвинуть, чтобы придать им правильное положение. К его недостаткам можно отнести едкий запах во время работы. Полиуретановый клей также обладает токсичностью во время работы, но после высыхания совершенно безопасен. Он подходит для соединения любого типа пола и древесины без ограничений. Это один из самых дорогих видов, но он обладает отменными технологическими характеристиками.