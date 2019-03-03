Для любого помещения крайне важен выбор освещения. Правильный подбор осветительных приборов позволяет создать в помещении достаточный уровень освещённости, идеально вписав осветительный прибор в дизайн помещения. Для этого в целом ряде случаев используют линейные осветительные приборы.

Линейные светильники – это осветительные приборы с достаточно компактным плоским, узким корпусом вытянутой формы. На данный момент в них используются светодиодные элементы, что обеспечивает светильники такими полезными качествами, как минимальный нагрев, большая яркость, широкий выбор цветовой температуры и, самое главное, низкое энергопотребление. Благодаря своей форме и богатому ассортименту, эти светильники нашли широкое применение.

• Освещение различных ниш. В последнее время часто стали обустраивать стенные ниши для придания помещению нужного стиля. Если правильно подобрать линейный светильник, можно равномерно осветить всю нишу и то, что в ней будет располагаться.

• Освещение больших помещений. Использование линейных осветительных приборов является самым лучшим и простым способом создать освещение на большой площади. При это не нужно беспокоиться о взаимном размещении осветительных приборов: достаточно разместить их несколькими рядами с определённым промежутком между ними, чтобы получить равномерное освещение во всём помещении. Других осветительных приборов для этих целей и для получения такого эффекта потребуется гораздо больше.

• Встроенное освещение. В некоторых случаях необходимо скрыть источник света, чтобы не портить внешний вид помещения. Встроенный светильник может размещаться в подготовленной для него нише.

• Непосредственное освещение заданного участка. В ряде случаев требуется создать освещённую зону, например, вокруг стола. Для этого используются подвесные светильники, которые крепятся к потолку. На них светильники свисают до нужной высоты, чтобы обеспечить максимальный уровень освещения.

При помощи использовании линейных светильников можно не беспокоится о распределении световых потоков и их направлении. Несколько рядов светильников дают мягкий рассеянный свет, который не режет глаза. За счёт использования нескольких подряд светильников отсутствуют тёмные слабоосвещённые зоны, которые обычно имеются в промежутках между двумя соседними осветительными приборами.