Компрессор АВАС

Одним из самых необходимых агрегатов, которые используются как на многих производствах, так и в домашнем хозяйстве, является компрессор. Компрессор является единственным источником сжатого воздуха, на котором работают множество механизмов и инструментов. С их помощью удалось во многом упростить технологические процессы и облегчить выполнение работ. Компрессор же стал незаменимой частью всего этого процесса.

Компрессоры ABAC http://gk-sk.ru/kompressory/ABAC/ получили широкое распространение в самых разных сферах деятельности. Благодаря большому ассортименту выпускаемой продукции, среди них всегда можно найти модель, которая лучше всего подойдёт для выполнения конкретных операций. При выборе компрессора учитываются несколько показателей, которые делают возможной эксплуатацию компрессора в нужных условиях.

• Давление воздуха. Необходимое давление зависит исключительно от технологической необходимости, но здесь есть тонкости. Если на предприятии используется достаточно длинная пневмотрасса, то и давление понадобиться повыше.

• Производительность. Чем больше будет работать оборудования на сжатом воздухе, тем больше сжатого воздуха должен выдавать компрессор, чтобы обеспечить потребность в нём всей техники.

• Экономичность. К сожалению, она напрямую связана с общей производительностью компрессора: больший объём выдаваемого воздуха и большее давление потребуют большего расхода электроэнергии или топлива понадобиться.

• Мобильность. В некоторых случаях могут понадобиться мобильные компрессоры, к примеру, для проведения различных полевых работ.

Для производств, чтобы обеспечить сжатым воздухом рабочие места, используются стационарные компрессоры. Они обладают повышенной производительностью и надёжностью, непрерывно обеспечивая нужное давление в пневматической системе. Они не требуют больших затрат на обслуживание и рассчитаны на долгую и бесперебойную работу. Для того, чтобы выполнять работы в поле или для использования в частном хозяйстве, выпускаются мобильные компрессоры. Они работают от электричества или от двигателя внутреннего сгорания. Более надёжные, производительные и дорогие компрессоры используются в производственных целях. Бюджетные же варианты, имеющие не такие высокие характеристики, часто можно увидеть в домашнем хозяйстве, когда их используют для покраски или для накачки шин.