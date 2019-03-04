Итальянская декоративная штукатурка

Чтобы украсить стены своего дома, каждый думает как это лучше сделать. Предварительно подумайте, какой должен быть интерьер вашего дома или квартиры. Многие останавливаются на работе с декоративной штукатуркой. Хорошо сделать стены, это ответственный и трудоёмкий процесс работы.

Но сделать красивыми стены, хочется каждому владельцу дома. Ведь в стенах своего жилья, человек проводит много времени. Хочется чувствовать уют и гармонию, покой и отдых. Многие факторы такого пребывания в доме зависят от отделки стен. Цвет и фактура стен должен гармонировать со всем интерьером. Потому надо продумывать заранее, каким должно быть помещение вместе с интерьером.

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Отделочная штукатурка, лучший материал для стен

Одним из лучших материалов для отделочных работ, является декоративная штукатурка. Она подходит, для очень разных помещений. Сейчас на рынке продажи, существует множество различных видов декоративной штукатурки. Все смеси штукатурки, имеют разные приёмы нанесения на стены.

Технология нанесения тоже разная, по применению. С помощью хорошего вкуса и этого материала, можно сделать невероятные узоры, совершенно разные за текстурой. Декоративная штукатурка бывает разных цветов, которые могут воссоздать именно то, что придумал владелец. Штукатурку, можно использовать при отделке различных помещений.

Свойства и качество

Декоративная штукатурка, давно зарекомендовала себя в строительных и ремонтных компаниях. Не только различные компании используют этот материал, его используют и частные лица. Так как он не только хорош в работе, но и доступен в цене. Этот материал зарекомендовал себя с очень хорошей стороны.

В состав входят всем известные материалы: известь, мрамор, цемент, силикат, акрил и другие компоненты. Добавляют разные средства от образования плесени и пластификаторы. Конечно же, вода и растворитель для смеси штукатурки. Если подумать, то она ничем не отличается от обычной штукатурки.

Стоит обратить внимание на декоративную штукатурку на минеральной основе – это натуральные компоненты, которые способствуют благоприятному микроклимату в помещении.

Штукатурка этого типа, делится на два вида: для внутренних работ и для наружных работ. Штукатурка для внутренних работ бывает рельефной и гладкой по составу.

К рельефной относится, структурная декоративная штукатурка. Узор получается благодаря наполнителям, как камешки и песок.

К фактурной штукатурке, дают мелкозернистый наполнитель. Благодаря этому, она очень пластична в работе.

Гладкая декоративная штукатурка, конечно получается гладкой, имитируя даже мрамор. К этому виду штукатурки относится:

акриловая — в состав входят акриловая смола;

минеральная — входит гипс, известь, цемент;

штукатурка из силикона — подходит для помещений и фасадов;

силикатная — относится к универсальной, для внутренних и наружных работ.

Работа с этой штукатуркой одно удовольствие, она с лёгкостью наноситься даже на неровные стены. Она перекрывает все неровности стен, имеет очень хорошее свойство, скрывать все дефекты стены. И к тому же, очень легко наноситься.

Декоративная штукатурка, очень прочная и долговечная в эксплуатации. Если, по каким-либо причинам покрытие повредилось, не беда. Именно этим составом штукатурки, легко отреставрируете повреждённые места.

Смесь декоративной штукатурки используется, для достижения оригинальной отделки стен. К тому же, этот материал имеет хорошую звукоизоляцию. При надобности штукатурку можно окрашивать. Устойчива к воде. А главное, это чистый материал. Работать с ней может любой человек, да и потребность в инструментах минимальная.

Источник: https://cap-arreghini.com/