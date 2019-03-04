Декоративная штукатурка для стен

Декорирование стен декоративной штукатуркой – это, та часть работы, которая в большинстве случаев проводится во внутренней части здания, в помещении. При нанесении на поверхность стена приобретает красивую и индивидуальную текстуру, шероховатость и разные узоры. Есть разные методы нанесения материала на стену или потолок, все зависит от выбранного состава. Полностью неизменными остаются только подготовка к отделки поверхности декоративной штукатуркой.

Если вам требуется профессиональное нанесение декоративной штукатурки или комплексная отделка помещения, обращайтесь в компанию KRASKIDECO.ru.

Виды декоративной штукатурки

От вида основы штукатурки и зависит ее итоговый внешний вид. Поскольку при ее создании используются абсолютно разные компоненты, поэтому в магазинах так много выбора среди отделочного материала. И так декоративная штукатурка подразделяется на следующие виды:

Фактурная. Это самый популярный и относительно недорогой материал для отделки стены. Главными элементами в составе фактурной штукатурки — это слюда, целлюлоза, акриловые или другие синтетические смолы.

Структурная штукатурка. В отличие от предыдущего вида штукатурки она имеет более однородный состав. В ее составе находятся — небольшие зерно от перемолотого мрамора или известки, благодаря которым возможно сформировать фактурный рисунок на поверхности, или можно зашлифовать до гладкого состояния.

Венецианская штукатурка также ее называют искусственный мрамор. Красивый эффект мрамора получается благодаря мраморной крошки, которая в большом количестве находится в составе штукатурки. Текстура такого материала абсолютно гладкая, даже не смотря на что, в ее основе лежить неольшие крошки мрамора.

Помимо услуг нанесения и отделки декоративными материалами помещений, вы можете приобрести различные виды декоративной штукатурки у нас.

Подготовка поверхности перед нанесение штукатурки

Пытаться получить идеально новую поверхность в доме просто не имеет смысла. Во время подготовки поверхности перед нанесение штукатурки, необходимо провести базовые процедуры, после чего поверхность будет полностью готова к обработке. Подготовка поверхности имеет следующую последовательность:

Первым делом нужно удалить и счистить старое покрытие. Обои хорошо убираются острым шпателем. А вот старая краска и штукатурка легко убираются щеткой по металлу. Убирайте до того момента пока на поверхности не останется ни следа от старой отделки. Если же старая штукатурка имеет довольно хорошее качество, то ее вполне можно оставить, не забыв загрунтовать основание.

Обработайте поверхность качественной грунтовкой глубокого проникновения, помимо хороших проникающих свойств, грунтовка должна иметь качественную адгезию для следующих слоев. Или вы можете применить второй грунт, который создает адгезионную пленку на поверхности, благодаря которой, штукатурка будет цепляться и держаться на поверхности стены.

Приготовление штукатурки перед нанесением ее на стену

Дайте как следует просохнуть основанию, коло 24 часов. После того, как поверхности будут сухими, можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Но для этого нужно приготовить штукатурный раствор.

Смеси поступают в продажу в уже готовом виде, в пастообразном – это очень удобно, вам не нужно будет самому что-то замешивать, соблюдать определенные пропорции, замешивать и тп.

Также, смеси поступают в продажу в порошке. Здесь вам потребуется добавлять воду в порошок, использовать миксер или дрель, для того чтобы как следует вымешать рабочий раствор. Плюсом порошковых смесей является то, что их можно хранить при минусовых температурах.

Источник: https://kraskideco.ru/