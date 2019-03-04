Фасадная краска от Flugger

Компания Flugger A/S является Датским производителем профессиональной лакокрасочной продукции для фасадов и интерьеров. История основания Flugger берет свое начало аж 1783 году, что само за себя говорит, о том, какой опыт компания имеет в сфере производства лакокрасочной продукции.

Основным плюсом фасадной краски Flugger является срок службы.

— Для минеральных поверхностей, таких, как бетон, цемент, известь и тому подобные материалы – срок службы составляет до 20 лет.

— Для деревянных поверхностей, бревно, вагонка и т.п. — срок службы до 15 лет.

Вам не понадобиться перекрашивать и ремонтировать фасад вашего загородного дома каждые 2, 3, 5 лет.

Плюсы Flugger

К плюсам стоит отнести тот момент, что компания уделяет максимальное внимание экологичности на всем жизненном цикле продукта, начиная с момента закупки сырья и до момента утилизации. Большую часть лакокрасочных материалов и фасадной краски в том числе, компания производит на основе воды, что придает ей больше плюс при эксплуатации: скорость высыхания, простота использования, безвредность для здоровья и т.д.

Если вам необходимо правильно рассчитать объем Фасадной краски и подобрать нужную вам продукцию в соответствии с требованиями к поверхности (минеральное или деревянное основание), обращайтесь к официальному торговому представителю FLUGGERSHOP.ru.

Продукция фабрики имеет огромную дилерскую сеть в странах Скандинавии и занимает лидирующие места по продажам. В Швеции сильно распространено частное домостроение из натуральных материалов, таких, как дерево.

У Flugger имеется своя собственная линейка фасадной краски для деревянных поверхностей.

Основные виды

Сегодня, на рынке представлен огромный выбор фасадных красок. С их помощью можно придать наружной поверхности стен необходимый стиль и свойства. Чем они отличаются, и что нужно знать об их применении

Акриловые

Здесь в роли связующего компонента выступает акриловая смола.

К преимуществам относится:

большое разнообразие оттенков и фактур, что значительно облегчает выбор подходящего варианта;

окрашенный верхний слой не слишком подвержен загрязнениям и легко моется.

Силиконовые

Здесь в роли связующего компонента выступает силиконовая смола. Часто их смешивают с акриловыми, для получения более интенсивного цвета.

Из преимуществ можно отметить следующие:

хорошие качества адгезии;

имеют прекрасную стойкость к воздействию солнечной энергии;

выносят действие низких температур, а также их резкое колебание;

не подвержены загрязнениям;

имеют хорошую паропроницаемость, что позволяет стенам «дышать»;

защищают стены от проникновения влаги.

Из недостатков выделяют то, что покрытие получается не слишком эластичным и быстро истирается.

Виниловые

На сегодняшний день такие красящие материалы наименее популярны для нанесения на внешние стены. Так как акриловые имеют лучшие показатели качества.

Из преимуществ виниловых красок можно выделить лишь сравнительно невысокую стоимость. Больше плюсов, к сожалению, не обнаружено.

Из недостатков выделяют следующие:

незначительная устойчивость к воздействию химическими веществами;

окрашенная стена поражается плесенью и грибками;

низкая стойкость к механическим повреждениям;

невысокая степень адгезии к подложке.

Этим они существенно отличаются от акриловых и силиконовых составов.

Цементные

Эти краски являются самыми дешевыми из всего, что предлагают поставщики строительных материалов. Их можно отнести к группе минеральных составов наравне с силиконовыми. Но, в отличие от большинства аналогов, которые можно приобрести полностью готовыми к нанесению, цементные реализуются в виде сухой смеси. Ее необходимо развести водой в правильной пропорции.

Из преимуществ можно отметить прекрасные показатели паропроницаемости.

А к недостаткам относится их значительная восприимчивость к загрязнениям, и высокое водопоглощение.