Выгодные условия лизинга техники и оборудования: помощь в реализации проектов

Лизинг – распространенная форма финансовой поддержки. Клиенты ставят перед собой различные цели, поэтому специализированная финансовая компания готова протянуть руку помощи. Работает она на территории всей страны. Это позволяет без промедлений реализовать проект. Достаточно только оформить заявку. Строительная техника требуется для реализации проектов различной степени сложности. Не все компании в состоянии себе позволить сразу приобрести необходимое оборудование, поэтому лизинг становится выгодным во всех отношениях решением. Не имеет значения, планирует компания-заказчик обновить парк или купить новое оборудование. Им предложат выгодные условия.

Первое из них – отсутствие переплат. Клиент выплачивает только стоимость техники. Второе – оперативность. Заявку рассмотрят в течение 60 минут. Как только положительное решение принято, юридическая сторона вопроса будет улажена в сжатые сроки. График платежей и размер аванса формируют в индивидуальном порядке, учитывая финансовые возможности заказчика. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях предусматривает опцию под названием «моментальный лизинг». Понравится она тем, кто планирует приобрести новую машину. Преимущество подобного решения – отсутствие проверки финансового состояния клиента. Практически сразу после обращения компания озвучит предварительное решение. Перед тем, как заключить договор, клиенту сообщат условия предоставления финансовой поддержки:

размер первоначального платежа;

предельно допустимая стоимость транспортного средства;

график погашения: разрабатывают в индивидуальном порядке;

срок действия договора: до 60 месяцев.

Срок действия договора лизинга колеблется от 12 до 60 месяцев. Все зависит от условий, которые компания предложит клиенту. Аналогичным образом изменяется размер первоначального платежа, скорость одобрения сделки и так далее. После согласования деталей, компания предложит клиенту комфортный график погашения стоимости лизинга:

ступенчатый;

убывающий;

сезонный;

равномерный.

Специализированная лизинговая компания ИнтерЛизинг предлагает различные варианты сотрудничества. Исчерпывающую информацию представит менеджер. Потенциальному клиенту достаточно заполнить форму на сайте. В течение нескольких минут представитель компании позвонит для уточнения деталей.