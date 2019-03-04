Берем швонарезчик напрокат: почему выгодно арендовать строительную технику

Нарезчик швов – важная техника для дорожно-ремонтных работ. Такие устройства весьма популярны – с их помощью можно аккуратно удалить часть дороги, нуждающуюся в замене. Однако расходы на столь дорогое оборудование окупятся лишь в том случае, когда требуется постоянное использование. Для проведения ремонтных работ подойдет аренда швонарезчика, которую можно заказать на https://master-prokata.com/catalog/arenda-shvonarezchiki/.

Виды швонарезчиков

Такую технику используют для разных видов строительных работ – ремонта, укладки, демонтажа дорожного покрытия. Эта техника – отличный вариант, позволяющий создавать швы на любой поверхности – асфальте, железобетоне, камне. При этом окружающая поверхность не повреждается, как при работе с отбойными молотками.

Бывают самоходные нарезчики – они оснащаются колесами для упрощения транспортировки. Глубина реза может составить до 90 см, работает такая техника гораздо быстрее ручных агрегатов, применять можно без усилий со стороны владельца. Такая техника отлично подходит для обработки крупных участков дорожного полотна.

Ручные швонарезчики режут на меньшую глубину – не более 32 см, скорость работы также пониже. Стоят такие модели меньше, но и область применения у них более узкая – они подходят для работы с простыми маленькими участками и ремонта мест, до которых трудно добраться.

Основной режущий элемент такой техники – специальный диск с алмазным покрытием. Бывает разных видов – по бетону и асфальту.

Почему строительную технику лучше арендовать

Прокат такого оборудования быстро набирает популярность, а приобретают технику в постоянное пользование реже. В особенности это касается электронарезчиков. Для работы электрического нарезчика на https://master-prokata.com/catalog/arenda-generatory/ можно арендовать генератор – незаменим там, где необходимо снабжение электричеством. Плюсов у аренды оборудования несколько.

Нет необходимости в крупных затратах.

Не надо тратить время на хранение и ремонт устройств.

Под каждую задачу получится подобрать определенный аппарат.

Арендовать можно практически любую технику для выполнения дорожно-ремонтных работ. К примеру, при укладке асфальта и плитки стоит заглянуть на https://master-prokata.com/catalog/arenda-vibroplity/, где предлагается аренда виброплиты. Когда нужны разовые дорожные работы – такой выбор будет оптимальным. Ассортимент большой – можно найти устройства любого класса и вида.