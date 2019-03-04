Ассортимент и преимущества итальянской сантехники Migliore («Миглиоре»)

В мире существует огромное количество производителей сантехники, но не все они могут похвастаться высоким качеством своей продукции. А ведь любой хозяин знает, что нет ничего хуже крана, который сорвало в самый неподходящий момент, или унитаза, переставшего работать. Итальянская сантехника по праву считается одной из самых надежных, а продукция торговой марки Migliore («Миглиоре») занимает лидирующие позиции на рынке на протяжении долгих лет. В этом нет ничего удивительного, ведь она имеет европейское качество и великолепный дизайн, который идеально вписывается в самые разные интерьеры.

Ассортимент продукции итальянского бренда

В модельном ряду migliore ml представлены изделия следующего формата:

Смесители различного типа. Есть модели для ванной, раковины, биде, кухни, универсальные, на душевые стойки и прочее.

Унитазы, биде и комплектующие к ним. Есть подвесные варианты и традиционные с бачком.

Раковины. Можно выбрать стандартные одинарного типа, отдельные консоли, угловые. Есть линейка кухонных врезных моделей разной формы и глубины.

Готовые душевые углы и кабины с множеством различных функций, среди которых гидромассаж, «тропический душ» и прочее. Помимо этого, в продаже имеются отдельные ограждения и поддоны, с помощью которых можно обустроить место для душа самостоятельно.

Уникальные ванны migliore, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

Широкий выбор аксессуаров для ванной комнаты. В этой категории собраны различные подставки, мыльницы, ведра, крючки, этажерки, светильники, полотенцесушители, держатели бумаги и многое другое.

Ассортимент итальянского бренда просто огромен, позволяет обустроить ванную в любом стиле, подобрать сантехнику и дополнительные принадлежности под интерьер комнаты.

История бренда начинается в далеком 1928 году, и он изначально специализировался на производстве электротехнических изделий и радиоаппаратуры. После Второй мировой войны линейка продукции значительно расширилась и составила десятки товаров в различных отраслях промышленности.

Сейчас Migliore («Миглиоре») – это крупнейший международный концерн, выпускающий не только сантехнику, но и мебель, бытовую технику, промышленное оборудование. Производственные мощности компании огромны, качество продукции в каждом направлении тщательно контролируется, что гарантирует полное отсутствие брака на рынке. Сантехника Migliore – это надежность и уникальный дизайн, проверенные временем.