За последние годы существенно выросла активность застройщиков на рынке Краснодара. Компании выкупают земельные участки и возводят новые жилые комплексы.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы следует ждать повышения цен приблизительно 25%. Поэтому инвестиции в недвижимость остаются одними из наиболее выгодных. У покупателей есть много возможностей для приобретения квартиры. Для этого представлены схемы долевого строительства, ипотечные и другие программы. С актуальными предложениями рынка недвижимости в Краснодаре можно ознакомиться на сайте компании Мореон Инвест, специализирующейся на оказании посреднических услуг. На портале компании можно выбрать квартиры на вторичном и первичном рынке. Покупателям представлены новостройки без комиссии, квартиры и комнаты, коммерческая недвижимость, дома, земельные участки, а также аренда.

Почему в ближайшие годы вырастут цены на жильё в Краснодаре?

Даже с учётом того, что наблюдается активность застройщиков и в городе появляются новые жилые массивы, цены на недвижимость будут увеличиваться. Уже на сегодняшний день в регионе наблюдается повышение спроса на 4% -5%. Всё больше людей предпочитают покупать квартиры в новостройках. Многие используют ипотечные программы.

Необходимо отметить, что в Краснодарском крае тысячи людей доверили свои денежные средства несостоятельным строительным компаниям. Кубанские власти пообещали решить проблему Дд 2020 года. На сегодняшний день, наблюдается ужесточение законодательства. Поэтому несостоятельным предприятием приходится покидать рынок и закрываться. Государством разрабатываются новые схемы, позволяющее защитить интересы дольщиков.

Учитывая наличие определенных рисков при покупке недвижимости, потенциальным клиентам рекомендуется обращаться в специализированные компании, которые оказывают юридические и риэлторские услуги. Несмотря на то, что услуги таких компаний предоставляются на платной основе, в конечном итоге покупатель страхует свои риски. Профессиональные услуги можно получить на сайте moreon-invest.ru, компании, которая в течение многих лет работает на краснодарском рынке недвижимости. Здесь же можно выбрать любой тип недвижимости. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Краснодаре наибольшим спросом пользуются одно и двухкомнатные квартиры. На портале компании Мореон заинтересованные лица смогут выбрать жилье в любом районе города. Покупателям представлены лучшее предложения от проверенных застройщиков.