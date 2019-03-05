Шиномонтаж сегодня – это перспективный вид бизнеса с небольшими вложениями. Отсутствие необходимости оформлять лицензии и другие специфические разрешения позволяют минимизировать затраты времени и финансов на начальном этапе.

Все, что потребуется предпринимателю, это оформить юридические лицо (чаще всего ИП), купить или снять помещение площадью от 10 до 50 кв.м (чем больше размер рабочих площадей, тем шире может быть деятельность в дальнейшем), приобрести оборудование для шиномонтажа , установить его и обучить сотрудников, после чего переходить к рекламе услуг и принимать заказчиков. Актуальность шиномонтажного сервиса будет высокой в местах, где интенсивный поток транспорта. В остальном же доходность бизнеса зависит от того, какие еще услуги сможет предложить мастерская.

Базовая оборудование для шиномонтажа — это станок. По принципу регулировки он бывает автоматическим или полуавтоматический. Первый вариант наиболее предпочтителен, потому что переворот колеса и другие необходимые действия совершаются за счёт привода, что существенно экономит усилия человека и увеличивает производительность. Полуавтоматический аппарат больше подходит для станций, где шиномонтаж не является профильной деятельностью.

Самая распространённая проблема, с которой обращаются посетителей в шиномонтажную мастерскую, это повреждение покрышки. Для его устранения потребуется вулканизатор. Наиболее практичны приборы для этой услуги это те, которые оснащены встроенным собственным таймером. Активно используется поршневой компрессор, объёма накопителя которого достаточно, чтобы обеспечить давления не менее 10 бар, и ванна для исследования камер на проколы.

При заказе шиномонтажного оборудования покупателю важно убедиться, что продавец не только поставляет сертифицированные аппараты, но и в состоянии обеспечить их сервис. Отличной услугой является обучение персонала на начальном этапе. Это позволяет владельцу шиномонтажной мастерской привлечь к работе людей без опыта или с минимальным опытом в этой сфере. Комплексный подход и возможность приобрести все аппараты в одном месте снижает расходы времени по поиску и затраты на приобретение. Важным моментом будет бесплатная доставка и установка. Ввиду большого веса оборудования платная отправка по России может существенно увеличить смету расходов на открытие шиномонтажной мастерской.