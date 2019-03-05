В условиях динамично меняющегося рынка труда для наемных работников часто бывает актуален вопрос получения дополнительной квалификации или смены профиля деятельности. Сметные работы пользуется большой популярностью, особенно, крупных городах, где фирмам ежедневно приходится делать расчёты для своих клиентов по оснащению, ремонту, оборудованию или другим позициям.

Владение сметным делом существенно повышает привлекательность работника среди других соискателей при отклике на вакансию. Пройти курсы сметного дела можно на без отрыва от своей основной деятельности.

Образовательные центры предлагают краткосрочное обучение специалистов, включающее как групповые занятия по графику, так и индивидуальный план, в течение которого специалист получает профильную подготовку в любое удобное время, в том числе и при помощи дистанционных технологий. Преподаватели учат от студента как определять общую стоимость строительства, учитывать цену на материалы и услуги, разрабатывать план мер по минимизации себестоимости единицы работы.

Как правило, сметчики могут работать в строительных организациях, бюро экспертиз, на подрядных фирмах и в других местах. Сметчик составляет план строительных работ, проводит расчеты по качеству и стоимости необходимых материалов, умеет калькулировать ведомость сырья и стоимости услуг привлечению сторонней техники, разрабатывает тендерную документацию и по окончании работ закрывает сделку актом.

Профессию легко сумеют освоить лица, у которых базовая образование техническое или экономическое, есть опыт расчёта строительных работ и другие навыки использования технической документации.

Срок переподготовки — это всего 30 часов активных занятий с преподавателем и определенный срок, необходимый на усвоение материала, во время самостоятельной работы. Курсы сметного дела доступны каждому человеку, а окупить их можно уже за один месяц работы.