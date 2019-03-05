жк днепропетровская 37 3-комнатная 8.8

06 Март, 2019


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Новостройки Краснодара

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в: Новости компаний
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Многие полагают, что сегодня приобрести недвижимое имущество в крупном областном городе – это просто несбыточная мечта. Но в действительности это не так. Такое жилье может стать для каждого из вас домом. Сегодня без особых проблем многие из вас могут купить квартиры новостройках.

На сайте https://pikato.ru/krasnodar/karta-novostroek/ предложен огромный выбор сданной в эксплуатацию и строящейся недвижимости в Краснодаре. При этом реально подобрать квадратные метры в рамках запланированного бюджета.

При этом каждый представленный вариант снабжен подробным описанием. При желании вы даже можете посмотреть фото вашего потенциального жилья. Все жилые комплексы вынесены на карту города, поэтому покупателю легче сориентироваться в транспортных развязках и других важных моментах.

Сегодня на рынке Краснодара представлены квартиры как в центре города, так и на его окраинах. Очень привлекательной считается недвижимость на берегу водохранилища.
Для многих приобрести жилье в новостройке является экономически выгодным вариантом. Может как жить самостоятельно, так и сдавать апартаменты в аренду. При этом есть возможность сделать это своим видом бизнеса.

Разбег цен за квадратный метр в новостройках Краснодара существенно отличается. Для экономичного жилья стоимость начинается от 37-41 тыс рублей за квадратный метр, а в случае элит-решений цена может быть выше 100 тыс. Если не хватает бюджета на понравившуюся планировку, то не стоит отчаиваться. Ведь есть возможность вложить средства на первых этапах строительства, пока цена за квадратный метр очень низкая.

Приобретение недвижимости в новых жилых зданиях Краснодара – это прекрасное вложение денег, потому что стоимость жилья растет каждый год. Все больше покупателей отдают предпочтение как жилью от застройщика, и они на долгий срок остаются в выигрыше. Кстати, если приобрести квартиру на этапе котлована, а продать ее с отделкой, то доходность существенно превысит стандартный банковский процент.

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