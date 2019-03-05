Для выполнения сварочных работ необходимо максимально эффективно защитить глаза специалиста. Даже раздражение светом от искры электрода способна серьезно повредить зрение. Для безопасности и для выполнения норм охраны труда применяются маски.

Они полностью закрывают лицо, а специалист смотрит за процессом работы сквозь специальное стекло. Сегодня используются различные модели. Более востребованы защитные маски для сварки в форме щита. Это недорогое изделие, оно подходит для сварки, которую приходится выполнять время от времени. Сама мacка не фиксируется на голове мастера, он держит ее за специальную ручку левой рукой, а правой работает. Именно этот момент и приносит основное неудобство.

Многие сварщики предпочитают стандартные решения с фиксацией маски на голове. Примечательно, что передняя часть защитного устройства легко поднимается. Поэтому в момент отсутствия тока сварщик убирает щиток с лица. Опустить его можно без рук за счёт одного кивка головы. Из недостатков такой маски можно отметить не совсем удачный светофильтр.

Модели с подъемным светофильтром удобнее и пользуются большей популярностью для профессиональных работ. Ряд преимуществ и усовершенствований сделал этот вид маски немного более дорогим, но гораздо более функциональным, чем его технологические предшественники. Это тот случай, когда цена оправдывает качество.

Нередко работа сварщика ведется в помещении, где присутствует гарь, пыль или токсичные газы. В этом случае рекомендуется заказывать маску сварщика с принудительной подачей свежего воздуха.

На сегодня преимущество марки Хамелеон оценили сотни тысяч отечественных сварщиков. Светофильтр выполнен на основе жидких кристаллов, благодаря чему он эффективно защищает глаза специалиста от инфракрасного фиолетового излучения. Конечно, стоимость на этот вид маски самая высокая.

Перед приобретением изделия необходимо убедиться в его оригинальности. Именно затем, чтобы маска максимально эффективно могла выполнять защитные функции, проверенных дилеров.