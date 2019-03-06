Где используется профнастил

Профнастил — это новый стройматериал из листового металла для фасадов, изготовления ограждений, это отличный кровельный материал. Учитывая невысокую цену, сегодня он имеет широкое применение.

Профнастил изготавливают холодным прокатом, после чего лист металла приобретает прочную волнистую форму благодаря рёбрам жёсткости. Это лёгкий стройматериал, он не нагружает фундамент здания. У профнастила отличная устойчивость к воздействию осадков и ультрафиолета. Правильно уложенные листы гарантируют отсутствие протечек. Материал не выцветает летом и, что немаловажно, не подвержен налипанию снега зимой. Для кровли профнастил принято считать универсальным материалом среднего ценового сегмента.

Классификация профнастила проводится по высоте ребра жёсткости (глубина прокатки листа). Профнастил для стен обозначается C8, С10, C20, С21. Более прочный кровельный профнастил обозначается Н75, Н114. Число в обозначении означает высоту ребра жёсткости профнастила в мм. Более подробно весь ассортимент профнастила смотрите здесь на сайте .

Материалом профнастила является сталь горячекатанная, сплавы алюминия, медь, хромированная сталь. Все виды самого популярного стального профнастила оцинкованы. Дополнительно профнастил защищают:

• цветными лакокрасочными покрытиями;

• полимерными покрытиями.

Покрытия могут быть одно- двухсторонними. Высококачественный профлист имеющий, полимерное покрытие прекрасно подойдет не только для кровли, но также и для организации заборов, изготовления сэндвич панелей, которые, как известно, применяются для возведения быстрого и эффективного зданий и сооружений для частного и некоммерческого использования. Универсальность применения – это огромный плюс. Ведь гораздо легче выдержать один дизайн территории дома, дачи или офиса, если и кровля, и ограждения выполнены из одного вида материала в одинаковой расцветке.