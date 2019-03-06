жк днепропетровская 37 2-комнатная 6.4

06 Март, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Где используется профнастил

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Профнастил — это новый стройматериал из листового металла для фасадов, изготовления ограждений, это отличный кровельный материал. Учитывая невысокую цену, сегодня он имеет широкое применение.

Профнастил изготавливают холодным прокатом, после чего лист металла приобретает прочную волнистую форму благодаря рёбрам жёсткости. Это лёгкий стройматериал, он не нагружает фундамент здания. У профнастила отличная устойчивость к воздействию осадков и ультрафиолета. Правильно уложенные листы гарантируют отсутствие протечек. Материал не выцветает летом и, что немаловажно, не подвержен налипанию снега зимой. Для кровли профнастил принято считать универсальным материалом среднего ценового сегмента.

Классификация профнастила проводится по высоте ребра жёсткости (глубина прокатки листа). Профнастил для стен обозначается C8, С10, C20, С21. Более прочный кровельный профнастил обозначается Н75, Н114. Число в обозначении означает высоту ребра жёсткости профнастила в мм. Более подробно весь ассортимент профнастила смотрите здесь на сайте .

Материалом профнастила является сталь горячекатанная, сплавы алюминия, медь, хромированная сталь. Все виды самого популярного стального профнастила оцинкованы. Дополнительно профнастил защищают:

• цветными лакокрасочными покрытиями;

• полимерными покрытиями.

Покрытия могут быть одно- двухсторонними. Высококачественный профлист имеющий, полимерное покрытие прекрасно подойдет не только для кровли, но также и для организации заборов, изготовления сэндвич панелей, которые, как известно, применяются для возведения быстрого и эффективного зданий и сооружений для частного и некоммерческого использования. Универсальность применения – это огромный плюс. Ведь гораздо легче выдержать один дизайн территории дома, дачи или офиса, если и кровля, и ограждения выполнены из одного вида материала в одинаковой расцветке.

 

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X