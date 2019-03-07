Как улучшить функциональность балконов

Если у вас есть балкон, то вы легко можете получить дополнительные квадратные метры к своей жилой площади. Речь идёт о качественном остеклении и утеплении.

Чтобы пространство использовать максимально эффективно, необходимо разработать дизайн-проект конкретного случая. Посмотрите видео готовых балконов, чтобы оценить, насколько дизайнеры продумали все элементы.

Сегодня используется различные подходы к месту расположения стекла. Стандартное положение балконного окна позволяет достичь полного отсутствия балконного подоконника. Если, наоборот, владелец хочет, чтобы он был, то производится вынос балкона по подоконнику. В этом случае стекло устанавливается по внешней опорной линии. Еще один вариант функционально увеличить пространство — это выполнить скошенный балкон. К линии окна идёт наклонная опорная балка благодаря чему расстояние между окном и стенами существенно больше, чем этот же параметр на уровне пола.

Теплый балкон — удобное функциональное помещение для использования в прохладный сезон. На него нельзя выносить батарею центрального отопления, поэтому на балконе можно только разместить электрический обогреватель. Его и хорошего утепления его вполне хватает, чтобы температура воздуха даже при закрытых дверях комнату была комфортной.

На балконе можно оборудовать кладовую, зимний сад, место отдыха и рабочий кабинет. Практически, это будет полноценной комнатой, несмотря на то, что она узкая.

Удобным для заказчика подходом будет получение индивидуальной консультации. Она поможет определиться, как можно наилучшим образом увеличить функциональность балкона. После разработка дизайна проводится расчет с условием использования среднерыночные цены на качественные строительные материалы. Если заказчика устраивает дизайн и стоимость, профессиональная бригада воплотит её в действительность.

Среднее время на остекление, утепление и отделку балкона составит балкона 3 дня. В некоторых случаях работы под ключ удается сделать быстрее, в отдельных в ситуациях, когда необходимо использовать сварку для улучшения несущих конструкций, процесс может затянуться. Опытные мастера, посмотрев на ваш балкон, сразу смогут сориентировать в сложности работ.