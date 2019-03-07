Разнообразие качественной мебели по доступной цене

Мебелико – уникальный интернет-магазин, который предлагает стильную, качественную, функциональную и практичную мебель. При этом цены здесь доступны для среднего бюджета. Магазин предлагает продукцию ведущих производителей брендов без наценок. Продажи ведутся прямо от производителей, поэтому магазин гарантирует качество и срок эксплуатации. Место нахождения – Москва и Санкт-Петербург.

Ассортимент продукции включает все виды мебели, постоянно обновляется. Это современная, экологически чистая и долговечная продукция, среди которой каждый найдет что-то на свой вкус. Мягкая мебель создает в доме уютную атмосферу, на ней приятно отдыхать. Сделанная со вкусом и максимальным учетом особенностей человеческого тела, ваш отдых станет полноценным и комфортным.

Кушетки и кресла от брендовых производителей

Если у вас достаточно места в квартире или доме, то стоит увеличить количество для сиденья. Пусть будут уголки, где можно ненадолго прилечь, побольше мягких поверхностей. Для этого существуют разные диванчики, кресла, кушетки, софы, тахты и т. д.

Кушетки в Мебелико продаются по оптимальной цене и могут вполне использоваться как спальное место. Если к вам нагрянули гости. То их вполне можно разместить на такой софе. Обычно этот вид мебели размещают на кухне, веранде или террасах, так как они не предназначены для сна изначально, но вполне могут использоваться. Такой вид мебели внесет некий уют в вашу квартиру, ведь в любой момент можно прилечь на мягкую поверхность и расслабиться.

Кресла в Мебелико можно купить оптом и сэкономить. Лишнее кресло точно не помешает. У них намного комфортнее сидеть, чем на стуле, даже очень мягком. У кресел имеются подлокотники, удобно откинута спинка, в нем можно утопать и даже использовать как временную кровать, чтобы вздремнуть.

Совершая покупку в магазине «Мебелико», вы можете рассчитывать на помощь квалифицированных консультантов, которые помогут вам сделать правильный выбор. Он должен основываться на некоторых факторах: ваших финансовых возможностях, стилистике интерьера, для которого покупается мебель, предназначении комнаты и ваших вкусовых предпочтениях.

Если хотите купить мебель в магазине, то достаточно позвонить по указанным телефонам или сделать заказ на сайте. Магазин предлагает доставку, а также услуги сборки мебели на месте. Оплата совершается удобным для клиента способом.