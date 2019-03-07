Чем опасны древоточцы

Сейчас многие предпочитают использовать дерево во время обустройства своего дома. Дерево является универсальным материалом, который идеально подходит для изготовления самых разных вещей. Из дерева получаются хорошие и тёплые дома, которые могут простоять очень долго. Из этого материала также изготавливают различную утварь, мебель и прочие вещи. При этом, благодаря фактуре дерева, все изделия из него получаются очень красивыми. Ровно до тех пор, пока в них не заводятся вредители.

Дерево хорошо подходит не только человеку, но и различным насекомым, которые используют его в качестве жилья и пищи. Насекомых, которые живут в дереве, называют древоточцами.

Названием своим они обязаны основному своему занятию – они грызут дерево. Они прогрызают в дереве ходы и прекрасно себя чувствуют, вырастая во взрослые особи. Дерево также является их едой, а именно крахмал, который содержится в древесине. Некоторые породы дерева не подвержены такой напасти, как засилье насекомых-древоточцев. Этим деревья обязаны слишком низкому содержанию крахмала – насекомым просто нечего есть. При необходимости можно найти дополнительную информацию здесь https://shashel.net/koroed_i_drevotochec.

Видов древоточцев существует достаточно много, они различаются внешним видом, способом размножения, сроком жизни и прочим. Объединяет же их одно – они все являются катастрофой для всего, что изготовлено из дерева. В процессе своей жизнедеятельности они прогрызают в древесине ходы, при этом поедая её. В результате такого вредительства структура древесины очень сильно ослабляется. Чем больше времени проведут древоточцы в дереве, беспрепятственно прогрызая себе ходы, тем в худшем состоянии это дерево окажется. Со временем древоточцы начнут размножаться и их количество будет увеличиваться в геометрических масштабах. С увеличением их количества процесс разрушения деревянных конструкций только ускорится.

Самый большой вред, который они приносят, состоит в нарушении целостной структуры конструкций, что ведёт к неизбежному уменьшению прочности. Если это будет стул, на который кто-нибудь захочет присесть, то этот человек рискует получить травму, когда подломятся ножки стула. Если же такое случится с домом, то опасность будет грозить всем, кто окажется внутри него: какая-то часть конструкции может не выдержать и рухнуть под собственной тяжестью.