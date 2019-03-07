Аренда ямобура — одна из наиболее востребованных услуг. Специальная техника предназначена для бурения отверстий, в том числе, в труднодоступных местах.

Заказать аренду ямобура можно в компании МосБур. До этого необходимо перейти на страницу yamobur.org. В ассортименте представлены различные виды бурильных установок. На официальном сайте можно ознакомиться с ценовой политикой, ассортиментом специальной техники, услугами и контактной информацией.

Специальная техника для бурения компании Мосбур

В ассортименте предприятия представлен большой выбор эффективного оборудования с вылетом стрелы до 12 м. Техника предоставляются в аренду на основании договора. Например, в каталоге предприятия представлен ямобур AICHI D-706. Техника на базе Урал 4 на 4 позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Это возможно благодаря монтажу телескопической стрелы. Оборудование позволяет выполнять сложнейшие работы с вылетом стрелы до 12 м. Особенностью ямобура является то, что бурение можно осуществлять с уширением. Для этогого на штангу монтируется специальное устройство, обеспечивающие срез грунта большого диаметра. Использование рассматриваемого оборудования актуально при подготовке скважин для установки столбов, строительстве инженерных сооружений, в том числе, фундаментов. Арендовать ямобур модель Aichi D-706 можно посменно. Со стоимостью услуг можно ознакомиться непосредственно официальном сайте компании.

Строительным компаниям и частным лицам предлагается ямобур ISUZU японского производителя. Вылет стрелы может достигать 15 м, а максимальная глубина бурения составляет 9 м. Максимальный диаметр бурения составляет 60 см. Японское оборудование отличается безупречными техническими характеристиками, безотказной работой и комфортом в процессе эксплуатации. Также транспортное средство может эксплуатироваться для подъема грузов до 4,5 тонн. Непосредственно на странице http://yamobur.org/yamobury/yamobur-isuzu представленный технические характеристики ямобура.

В автомобильном парке компании представлен ямобур БКМ на базе КАМАЗ. Специальная техника позволяет бурить на глубину до 12 м с диаметром до 80 см. Грузоподъемность транспортного средства составляет 20 тонн. Длина стрелы до 22 м. Надёжное и безотказное оборудование эффективно справляется с любыми строительными задачами.

Также в ассортименте компании представлены вездеходы, мини-экскаваторы, другие виды специальной техники. Компания работает круглосуточно и предоставляет специальное оборудование в аренду в Москве и Московской области. Но странице http://yamobur.org можно уточнить детали.