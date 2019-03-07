Современная рекламная продукция включает в себя разнообразные способы подачи информации. Среди них есть и полиграфическая продукция, получившая большое распространение. Одним же из её видов являются различные наклейки.

Основой для изготовления наклеек является самоклеящаяся плёнка. Она состоит из полимерной плёнки, с одной стороны которой можно нанести какой-либо рисунок, с другой же находится клеящий слой. Чтобы плёнка не потеряла свою форму, она наклеивается на специальное основание, с которого перед использованием легко снимается. Процесс изготовления наклеек очень прост, поэтому наклейки при необходимости могут быть оперативно изготовлены в самые кратчайшие сроки. Для начала выбирается самоклеящаяся плёнка, из которой будут изготавливаться наклейки. Выбор плёнки зависит от назначения наклеек, к примеру, для наклеек, которые будут наноситься на стекло, может быть использована прозрачная плёнка. Для наружных же работ используется более стойкая плёнка, которая может выдержать перепады температуры и высокую влажность.

Печать наклеек спб выполняется по оригинал-макету заказчика. Самоклеящаяся плёнка представляет собой универсальный материал, с которым очень легко и просто работать. При помощи специального оборудования на плёнке печатается рисунок нужного размера и конфигурации, в соответствии с оригинал-макетом заказчика. Распечатанная наклейка вырезается. Такой способ изготовления наклеек имеет множество достоинств.

• Наклейка может быть любого размера. Здесь не имеет значения, сколько и каких наклеек нужно сделать. Можно распечатать одну наклейку очень большого размера, которую потом можно будет нанести на оконное стекло или дверь. Или же можно создать много мелких наклеек, которые потом можно будет использовать по замыслу заказчика. Всё зависит только от размера листа.

• Форма наклеек зависит только от фантазии заказчика. Она может быть сплошной, фигурной или с перфорацией. Распечатать можно наклейку любой сложности и конфигурации, которая необходима для воплощения в жизнь конкретного проекта.

• Наклейка вырезается на специализированном оборудовании, поэтому можно быть уверенным, что её края будут идеально ровные и гладкие.

• Наклейка может быть как штучной, так и серийной. Количество наклеек может быть произвольным и зависит только от производственной необходимости.