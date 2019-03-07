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08 Март, 2019


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Все, что нужно знать об арматуре

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в: Новости компаний
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Арматура является комплексным понятием. Она используется в трубопроводах, аудио- и электротехники, также архитектуре и строительстве.

Наиболее известной и востребованной является арматура, представляющая собой соединительные элементы, предназначенные для усиления бетона. Подробнее об арматуре можно узнать на специализированном портале, где представлены актуальные статьи и новости.

Строительная арматура

В качестве арматуры могут использоваться материалы древесного происхождения, композит и стальные стержни. Также широкое распространение получили уголки, швеллеры и другие элементы в зависимости от уровня жесткости. В соответствии с государственными стандартами существует несколько классов арматуры. Стандартные размеры варьируются в зависимости от типа профиля от 4 мм до 80 мм. В строительном сегменте также используется проволочная и канатная арматура. По принципу работы её можно классифицировать по двум видам:

1. напряженная;
2. ненапряженная.

В зависимости от целевого назначения также выделяют несколько классов строительной арматуры. Например, монтажная арматура используется для объединения отдельных конструктивных элементов сооружений. Также используется анкерная арматура. Обычно речь идёт о закладных деталях.

В процессе усиление фундаментов и других строительных элементов арматура вступает в сцепление с бетоном. При этом существует несколько видов контактов металлических конструкций с бетонной смесью, например, сжатия, электромеханического воздействия и т.д..Чтобы повысить прочность железобетонных элементов используют натяжение. В таком случае стальные пруты называют напрягаемыми.

По технологии производства арматура может быть горячекатаный и холоднокатаный. Например, А500С — это один из классов горячекатанной арматуры высокой прочности. Впервые этот материал был изготовлен ещё в 1993 году. Рифленый профиль имеет характерный химический состав и лишён точек пересечения поперечных и продольных ребер. Это защищает металлическую конструкцию от появления усталости. В настоящее время используется множество разновидностей арматуры. Широкое распространение получила композитная арматура, изготавливаемая из базальтовых, стеклянных и других волокон. Такие изделия называют стеклопластиковыми или углепластиковыми. Этот материал является экологически чистым. Также он не подвержен воздействию коррозии. В тоже время, существенным недостатком композитной арматуры является низкая теплостойкость и пластичность. Композитная арматура нашла широкое применение в гражданском и промышленном строительстве.

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