Ремонт ванн

Ванная комната является одним из мест в квартире, которые постоянно подвергаются воздействию разнообразных агрессивных факторов. В ванной комнате это постоянное наличие сырости, от которой никогда не удастся полностью избавиться. Поэтому ремонт в ванной комнате является лишь вопросом времени.

Существует огромное количество вариантов оформления ванной. Выбор определённого же зависит только от вкусовых предпочтений владельца и цены, которую хочет заплатить владелец. Ремонт ванной комнаты rem-wan.ru/vanna состоит из нескольких этапов.

• Планирование. Ванная комната всегда имеет один существенный недостаток – небольшое пространство. Редко когда ванная комната имеет достаточно большую площадь. Поэтому требуется распланировать помещение таким образом, чтобы разместить в нём максимум полезного, заняв при этом минимум места. К этому этапу следует отнестись с большим вниманием, переделка будет стоить немалых трудов и денег.

• Выбор отделочных материалов. Традиционно в ванной комнате используется керамическая плитка. Это позволяет добиться самого главного – предотвратить появление грибка и плесени. Это неизменные спутники сырости, единственным способом избавиться от которых является предотвращение их появления: они не могут жить на плитке. В качестве материалов используется керамическая плитка, мозаика или плитка, имитирующая мозаику. Выбор целиком эстетический, но, если в ванной комнате имеется множество скруглённых элементов, лучше предпочесть мозаику, её очень просто укладывать на подобную поверхность.

• Выбор сантехники. Это то, на чём лучше всего не экономить. Она должна быть надёжной и простой в обращении и ремонте. Чем дольше простоит сантехника без необходимости её ремонтировать, тем дешевле она обойдётся владельцу.

• Определение состава необходимых работ. От этого напрямую зависит как длительность ремонта, так и его цена. Здесь всё зависит от того, что именно хочет увидеть владелец, и от того, без каких работ просто не удастся обойтись. Стоит ли менять трубопроводы и канализацию или можно обойтись их демонтажем, есть ли необходимость в выравнивании стен и пола, нужно ли перекладывать проводку, нуждается ли ванная в замене или же вместо неё необходимо установить душевую кабину.

Эти и многие другие работы зависят от состояния ванной комнаты и результата, который в конечном итоге необходимо получить.