Проектирование общепита

Проектирование заведений общественного питания — сложная и ответственная работай. Внутренняя логистика, профессиональная организация территории внутри помещения гарантирует комфортное времяпровождение посетителей.

По сути,кафе, фастфуды, бары, рестораны — всё это не просто заведения общественного питания, а места для уютного отдыха. Основы этого закладываются еще во время проектировочных работ. Также не стоит сбрасывать со счетов это, что любое оборудование будет максимально эффективно эксплуатироваться именно на профессионально спроектированном объекте. Без проекта невозможно обойтись ни одному заведению общепита. Соответствующие услуги можно заказать на сайте http://skp34.ru/uslugi/proektirovanie-obshhepita.html.

Этапы составления проекта

Создание проекта начинается с выбора концепции заведения. Например, проектирование фастфуда будет существенно отличаться от обустройства суши бара. Поэтому в первую очередь необходимо определить целевую аудиторию, количество мест, размеры помещения и т.д..На основании замеров составляются документ, соответствующий архитектурно-строительном требованиям. Речь идёт о техническом задании, которое в дальнейшем является основой для создания будущего проекта. В техническом задании отображается следующая информация:

общие данные. Кроме информационных материалов сюда входит детальный план с расположением коммуникаций;

подробные параметры предприятия. Речь идёт о форме обслуживания, режиме работы, количестве персонала и посетителей;

технологические данные;

дополнительные данные.

Вся информация должна быть представлена в полном объеме, поскольку только таким образом можно разработать достойный проект. В тандеме с проектированием может разрабатываться архитектурный дизайн проект. В некоторых случаях работы проводятся в рамках одного проекта. Например, в некоторых случаях отдельно составляется архитектурно-планировочное обоснование, в рамках которого определяется взаимное расположение отдельных помещений, зонирование, разработка экстерьера, интерьера и т.д.. В любом случае, все этапы проекта должны осуществляться поэтапно и в строгом соответствии с архитектурными, санитарными и противопожарными стандартами. Выполнять соответствующие работы могут только те компании, которые имеют соответствующую лицензию.