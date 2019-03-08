Стальной трос является одним из самых востребованных и универсальных материалов, который применяется в самых разных ситуациях. К сожалению, стальной трос подвержен воздействию влаги, даже при наличии защиты в виде смазки, поэтому его приходится периодически менять, чтобы избежать его разрушения в самый неподходящий момент. Чтобы избежать такого развития событий, стальной трос обеспечивают дополнительной защитой.

Делается это с помощью оболочки из поливинилхлорида. Поливинилхлорид имеет несколько очень важных качеств, которые помогают в защите троса. Самым главным качеством оболочки из ПВХ является водостойкость. Полимер имеет настолько плотную структуру, что отлично держит воду. Он обладает минимальным водопоглощением, поэтому трос, который помещается в полимерную оболочку, надёжно защищён от воздействия воды, что имеет большое значение при эксплуатации на открытом воздухе.

Полимерная оболочка защищает стальной трос не только от воды. Поливинилхлорид инертен к большинству химических веществ, что делает его нечувствительным даже к длительному воздействию к различным видам топлива, кислот, растворам солей и минеральным маслам. Это обеспечивает тросу дополнительную защиту, увеличивая его срок эксплуатации. Но оболочка из поливинилхлорида защищает не только трос, но и человека, который с ним работает. Стальной трос состоит из отдельных стальных нитей, которые от нагрузки могут рваться. При этом человек, выполняющий монтаж, может поранить руки о разорвавшуюся и выступившую на поверхность троса стальную нить.

Кроме вполне очевидных преимуществ, имеющихся у троса с полимерной оболочкой, он обладает и другим качеством – ценой. На Трос в ПВХ цена за метр является вполне доступной, что позволяет сэкономить немало средств на возможных заменах тросов, когда те пришли бы в негодность из-за постоянного воздействия воды и перепадов температуры.

Стальной трос в оболочке из ПВХ получил большое применение в монтажных работах. Его используют для крепежа, чтобы максимально увеличить срок использования троса.

• Шнуровочный трос для тентов.

• В качестве растяжек для закрепления различных мачт и антенн.

• Как несущий элемент в бескаркасных конструкциях.

• Для монтажа систем освещения.

• Для установки внешней рекламы.

Между тем, этот трос не подходит для использования в различных грузоподъёмных механизмах.