Необходимость носить на работе специальную одежду существует во многих отраслях. Это промышленные предприятия, строительные компании, медицинские заведения, всевозможные службы (охраны, пожарной отрасли) и многие другие. Как правило, такая рабочая одежда приобретается за счет работодателя.

Приобретая спецодежду, в первую очередь следует помнить, что она должна быть качественной. От качества зависит, насколько хорошо организм человека будет защищен от всевозможных отрицательных факторов. Особенно это важно для зимней специальной одежды. По ГОСТУ спецодежда зимняя и летняя отнесена к средствам специальной защиты, обеспечивая удобство и комфорт на протяжение всего рабочего процесса.

В зависимости от условий работы одежда должна обладать определенными качествами. Например, влагозащита, утепляющие свойства, стойкость к химическим веществам, низкий уровень электропроводимости.

Для каждой сферы деятельности униформа имеет свои цветовые варианты, опознавательные знаки и уникальные отличительные элементы. Допустим, на рабочей форме дорожных работников всегда есть светоотражающие элементы или нашивки, чтобы в темное время суток водители видели людей на дороге.

Одежда для рабочих должна соответствовать определенным стандартам качества. Вещи должны быть практичны и выполнять все возложенные на них обязательства. Продукция низкого качества может обернуться тем, что рабочий промокнет во время дождя, будет мерзнуть в мороз или изнывать от жары в знойный день. Заказывая или покупая спецодежду необходимо учитывать время года, в которое она будет использоваться. Следует обращать внимание и на размеры одежды. Зимой и в межсезонье рабочий надевает спецодежду поверх обычной (свитера, штаны).

Не всегда есть возможность купить рабочую одежду для конкретных людей, в этом случае делается индивидуальный заказ с учетом потребностей заказчика. Но главное, одежда должна быть легкой, удобной и соответствовать времени года.