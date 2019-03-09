Металлолом является одним из важнейших источников вторичного сырья. Поэтому его приемом занимаются тысячи предприятий и частных лиц.

Утилизация металлолома является неотъемлемой частью сохранения окружающей среды. Также она обеспечивает сбережение ограниченных ресурсов нашей планеты. На странице https://lomservice77.ru/uslugi/ можно ознакомиться с нюансами утилизации металлолома в Москве.

Утилизации металлолома происходит по стандартному принципу. В начале осуществляется сортировка металлоконструкций в зависимости от химического состава и габаритов. Отдельно сортируются железо, чугун он и другие виды металла. Процесс сортировки на крупных предприятиях осуществляется в автоматическом режиме. При этом из металла обязательно удаляются остатки мусора и принеси. Мелкие предприятия достаточно часто осуществляется сортировку ручным способом в зависимости от вида лома, например, лёгкий или тяжёлый. Металлоконструкции обычно классифицируются на малые- и крупногабаритные.

Резка и очистка металлов

После разгрузки крупногабаритные конструкции разрезаются с помощью специального оборудования или инструментов. Работа может выполняться как вручную, так и с помощью автоматическое оборудование. Основная задача заключается в том, чтобы придать металлоконструкциям конкретный размер. Металлические изделия небольших размеров подаются прессовке под высоким давлением. Большие листы металла обычно шредируют.

Перед тем как отправить металл на переплавку его очищают от примесей. На каждом предприятии используются разные технологии в зависимости от технических характеристик металла. Достаточно часто применяют дробление, позволяющее устранить остатки грязи, примеси и пыли. На следующем этапе проводится сепарация, позволяющая устранить все примеси с помощью мощных потоков воздуха. Также широкое распространение получила технология магнитной сепарации. Обычно такой подход практикуют на конвейерных производствах. Процедура предусматривает использование мощных магнитов, когда все ненужные примеси остаются на конвейерной ленте. Для этих целей могут использоваться плоские барабанные сепараторы. Все перечисленные способы очистки имеют ряд характерных нюансов и постоянно подвергаются усовершенствованию. Также необходимо отметить, что на многих предприятиях используется ручной труд.

На следующих этапах осуществляется переплавка металла непосредственно на предприятии или же на специализированных заводах.