Компания «ЛЕГИОН» специализируется на производстве модульных систем, например, домов на воде мостов, самоходных понтонов, систем якорения. Также заинтересованные лица смогут приобрести причалы, бассейны, площадки для рыбалки, стоянки для катеров и многое другое.

На официальном сайте компании можно понтоны купить разных размеров. Здесь же можно заказать пластиковый понтон из полиэтилена высокой прочности любых размеров. Клиенты смогут выбрать серые, бежевые, синие и любые другие цвета.

В отличие от стальных и железобетонных конструкций, пластиковые понтоны требует минимум финансовых вложений. Компания предлагает выгодные решения — модульные пластиковые понтоны по доступной цене. Вся продукция выпускается непосредственно на производственных мощностях предприятия. Рассматриваемые понтоны можно использовать для формирование рыбных ферм,постройки причалов, обустройство пляжей. Также пластиковые понтоны идеально подходят для формирования мобильных плавучих платформ, стоянок для квадроциклов, гидроциклов, катеров. Доставка продукции предусмотрена по всей территории России. Необходимо подчеркнуть, что пластиковые понтоны могут использоваться не только в спокойных стихиях. Надежные конструкции способны выдерживать до 5 баллов. Поэтому их установка возможна в морских акваториях.

Среди особенностей пластиковых понтонов необходимо отметить возможность эксплуатации при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Прочные конструкции не требуют особого ухода. Даже в зимнее время года пластиковые элементы в могут находиться в воде. Благодаря уникальной форме, они не вымерзают в лёд, а выталкивается непосредственно на поверхность. Потенциальным клиентам предлагается широкая линейка пластиковых конструкций, обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Пластиковые понтоны простые в монтаже, лёгкие и выполнены из экологически чистых материалов. Непосредственно на официальном сайте предприятия можно рассчитать стоимость понтонов.

Заинтересованные лица могут ознакомиться со всеми нюансами производства, фото и видео в галерее. Также на официальном сайте компании представлен на рубрика вопрос ответ, где можно найти всю необходимую информацию.. Необходимо отметить, что компания также производит системы якорения, эллинги, хаусботы, понтонные мосты,стоянки для катеров, бассейны. Вся продукция отличается безупречным качеством и рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Например, срок службы понтонов на рыболовном хозяйстве превышает 10 лет.