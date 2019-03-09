Деревянные окна из дуба

Одним из самых главных элементов тёплого дома являются оконные системы. Именно они обеспечивают уют и комфорт в доме, создавая настроение всем, кто в нём живёт. Современные оконные системы являются настоящим произведением искусства, ставшее воплощением множества технических достижений. Несмотря на повсеместное использование более современных полимерных материалов, которые получили большое распространение в последнее время, одним из лучших материалов для изготовления оконных систем по-прежнему остаётся дерево.

Деревянные окна до сих пор являются одним из лучших решений, что поможет защитить дом от неблагоприятных внешних условий. Дерево является универсальным материалом, обладающим уникальными свойствами, и этими свойствами наделяются те изделия, что были изготовлены из него. Единственным недостатком дерева является его подверженность разрушающему воздействию воды и разнообразных вредителей, но эта проблема легко разрешима при помощи современных методов обработки. Поэтому окна, изготовленные из дерева, а именно из дуба, являются лучшим вариантом. Такие окна имеют исключительные свойства. Все детали можно посмотреть здесь https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/okna_dub/.

• Дерево обладает очень низкой теплопроводностью. Это позволяет им хорошо сохранять тепло внутри помещения зимой, предотвращая теплопотерю, и защищать внутренние помещения от сильной жары летом.

• Благодаря своей мягкой волокнистой структуре дерево отлично поглощает звуки. Внутри помещения, защищённого деревянными окнами, всегда будет тихо, несмотря на шум, стоящий за окном, даже если квартира выходит на оживлённую улицу.

• Для того, чтобы обеспечить защиту деревянной раме, дерево проходит специальную обработку дезинфицирующими составами, направленную на предотвращение развития плесени и различных грибковых культур. Это значительно продлевает срок эксплуатации деревянной конструкции.

• Окна изготавливаются из твёрдой породы дерева, из дуба, который сам по себе имеет отличную способность сопротивляться различным внешним воздействиям, включая механические.

• Все деревянные окна делают с многослойным лакокрасочным покрытием, которое надёжно защищает дерево от воздействия непогоды.

• Устанавливаемые в окна стеклопакеты помогают отгородить внутренние помещения от шума, пыли, посторонних запахов и различных капризов погоды.