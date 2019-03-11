Качественная металлочерепица: преимущества и особенности продукции

Металлочерепица – это кровельное покрытие, которое выбирается на годы. Оно будет служить надежной защитой крыши вашего дома. Как правильно выбрать металлочерепицу? Важно, чтобы продукция не теряла свой внешний вид и оставалась презентабельной. На сегодняшний день рынок предлагает огромное количество подобной продукции, но при покупке качественного изделия важно обратить внимание на ключевые моменты.

Что стоит знать

Большое значение имеет производитель. Есть отечественные, а есть иностранные компании, которые выпускают этот товар. Конечно, импортный материал будет стоить дороже, но при этом от него можно ждать более долгого срока службы и соблюдения всех норм и стандартов при изготовлении. Но есть и маленькие местные корпорации, которые стараются и производят хороший материал. Не стоит сразу ставить крест на недорогом товаре. Важно учитывать ряд критериев:

толщина. Этот показатель должен быть оптимальным;

покрытие металлочерепицы. Даже если оно декоративное, нужно проследить, чтобы оно было качественным. Если вы хотите такой материал, как металлочерепица купить в челябинске цена размеры в этом случае тоже имеют значение;

гарантии продавца. В основном гарантия на металлочерепицу составляет около пятнадцати лет. Это максимальный срок. Пятнадцать лет дают производители, которые покрывают металлочерепицу полиуретаном. Но есть компании, которые покрывают материал полиэстером. Тогда гарантия составляет приблизительно десять лет. Если продавец говорит вам о прекрасном качестве своего товара, а в конечном итоге озвучивает гарантию три года, то здесь явно есть подвох независимо от того, кто производитель данного товара.

Подробности об интересующей вас продукции можно узнать на официальном сайте компании-поставщика и уточнить всю необходимую информацию. Это тот материал, который без проблем можно установить самостоятельно. Для этого не требуются дополнительные люди и специалисты. Положительным аспектом данного материала считается его невысокая стоимость и легкость. Однако металлочерепицу необходимо будет перекрашивать каждые 3-5 лет, а обновлять в лучшем случае через пятнадцать лет, в худшем – через восемь. Легко могут повредить данный строительный материал дождь и град, а также птицы. Шумоизоляция продукции плохая, поэтому каждый шаг птичек хозяин дома будет слышать. Для устранения звуков можно утеплить крышу. При этом вы сможете обеспечить тепло в доме.