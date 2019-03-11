Электрический теплый пол

Сегодня многие владельцы жилья и ищут возможность перехода полностью или частично на альтернативное отопление. Это помогает существенно сэкономить средства. Одним из таких предложений на рынке является электрический тёплый пол.

Его способность полностью заменить использование батареи центрального отопления в нашем климате уже подтверждена отзывами миллионов пользователей сети интернет и сотнями тысяч реализованных проектов. Причём, эффективность подогрева комнаты снизу легко объясняется с точки зрения физики. Ведь тёплый воздух поднимается от пола к потолку, благодаря чему в помещении равномерно прогревается.

Тёплый пол показал высокую эффективность во всех видах отечественного климата от Сочи до Петрозаводска. В регионах, где зимой температура опускается до экстремального минуса, строители не рекомендуют отказываться от централизованного отопления, а укладывать электрический пол, как дополнение. Таким образом можно будет регулировать, сколько тепла брать от стандартных батарей, и на сколько градусов дополнительно комнату может прогреть электрический пол. Широкий вариант возможностей предложен на сайте ektpol.ru

Примечательно, что только электрический пол может быть уложен под любой вид покрытия. Маты сочетаются как с ламинатом и линолеумом, так и могут использоваться совместно с плиткой.

Риски при использовании электрического пола минимальные, ведь надежная изоляция предотвращает повреждение провода. Важно только правильно подсоединить электропитание. Поэтому, если стоит вопрос, монтировать ли самостоятельно или доверить мастерам, то тут экономить не стоит. Только правильно выполненный тёплый пол покажет высокое КПД, будет безопасным для дома и его обитателей. Подобрать все оборудование для пола, а также разработать проект, просчитать и составить план расположения матов, помогут мастера специализированных фирм.