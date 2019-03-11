Безопасная эксплуатация зданий

Техническое обследование объектов строительства является обязанностью их владельцев. К сожалению, любые конструкции приходят в негодность и могут обрушиться. Сроки проведения экспертиз чётко регламентированы нормативными актами, а в частности СНиПом по эксплуатации зданий и сооружений. Осуществлять обследование могут лишь специализированные организации. Чтобы провести неразрушающий контроль строительства, обращайтесь в НИИ независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица», вся информация представлена по ссылке https://expertiza-sud.ru/ekspertiza/stroitelnaya-ekspertiza/nerazrushayushhij-kontrol-v-stroitelstve.

После оценки состояния конструкций выдаётся заключение, которое подшивается в папку ко всей технической документации, хранящейся у владельца. В случае выявления дефектов здание может быть признано аварийным, что означает необходимость незамедлительного принятия мер по устранению повреждений.

Надзор за состоянием зданий и сооружений

На любом предприятии, независимо от формы собственности, назначают ответственное лицо, в должностные обязанности которого будет входить ведение технической документации и наблюдение за сохранностью конструкций. Иногда для этого требуется не один человек, а целый отдел. В этом случае каждый сотрудник будет выполнять конкретные поручения.

Задачи службы:

соблюдать сроки проведения ремонтных работ;

вовремя подавать заявку на проведение неразрушающей экспертизы;

принимать меры по устранению аварий, пожаров, разрушений;

осуществлять плановые технические осмотры.

После зимнего периода и таяния снегов могут выявиться различные дефекты. Устранить их нужно незамедлительно. В случае выявления трещин в несущих конструкциях обеспечивают безопасность пребывающих в здании людей.

Осенью обязательно проводится осмотр сооружения на степень его готовности к наступлению холодов. Проверяются не только панели, фундаменты и кровля, но и многое другое. Например, в производственных цехах должны быть исправны окна, двери, ворота.

Обследование зданий неразрушающими методами

Экспертиза проводится без механического вмешательства, специалисты используют приборы глубинного анализа, принцип действия которых основан на распространении ультразвуковых волн. Это даёт возможность определить прочность арматуры, которая является каркасом бетонных плит, а также определить толщину защитного слоя.

Показатели теплопроводности панелей измеряют при помощи устройства с инфракрасным излучением. Таким образом, можно быстро обнаружить пустоты в швах, трещины. В таких местах происходит наибольший теплообмен с внешней средой, участки становятся мостиками холода. Проверка несущих конструкций — это одна из самых ответственных задач экспертов. От её грамотного проведения зависит безопасность пребывания людей в таких помещениях.

Не менее важным является исследование фундамента. При сдаче объекта в эксплуатацию нужно удостовериться, что он не даст усадку, ведь это может стать причиной появления трещин на стенах или даже полного разрушения строения. Блоки основания необходимо тщательно обследовать перед проведением капитального ремонта. Это важно для таких зданий, у которых подходит к концу заложенный проектом срок эксплуатации. Техническая экспертиза покажет, насколько изменились геометрические параметры, определит процент износа и возможность восстановления функциональности путём проведения капитального ремонта.