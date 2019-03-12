Распространенные виды декоративной и отделочной штукатурки

Виды декоративной штукатурки

Большое количество разных видов покрытий, полученных при нанесении штукатурки декоративной объясняется их разными составами. Именно составляющие штукатурки делают ее или гладкой, или рельефной. Для одних видов нужно умение специалистов, другие можно нанести на стену самостоятельно, без особых услий или профессиональных навыков.

С основными разновидностями и видами отделочных материалов можно ознакомиться здесь…

Состав материала

Декоративная штукатурка в своем составе имеет основной элемент, вещества связующие, наполнители с добавками, антисептики. Каждый вид отличается наполнителем и главным основным элементом в составе.

Классификация по основному элементу

В основе штукатурки цемент – минеральная штукатурка. В продаже материал представлен в порошкообразном состоянии. Для полной готовности к работе его нужно разбавить водой. Покрытие отличается прочностью, большим сроком службы. Стены, покрытые этим материалом «дышат». Для того чтобы стена приобрела нужный оттенок необходимо будет провести дополнительно окрашивание поверхности. Материал доступный по цене. В состав добавленная мраморная крошка цену увеличивает.

Основной элемент акриловая смола – штукатурка акриловая. Материал при нанесении на поверхность отличается пластичностью, хорошей адгезией. Покрытие обладает водоотталкивающим свойством. К минусам относят плохую сопротивляемость огню. Перед нанесением акриловой штукатурки нужно тщательно подготовить стену и прогрунтовать ее. В продаже бывает только в готовом состоянии.

Универсальным материалом считается штукатурка силиконовая. Материал обладает массой достоинств: легко наносится на стены благодаря своей эластичности, на поверхности стены долго сохраняет свои первоначальные качества, наносится на поверхность стены с любого материала, стена с таким покрытием «дышит», многообразие цветовой гаммы позволит удовлетворить любую фантазию. Благодаря своей способности к самоочищению штукатурка наносится на фасады домов. Большое количество таких положительных качеств стоят денег и цена на материал не маленькая. Кроме того, пред нанесением нужно обработать поверхность силиконовой грунтовкой.

В основе материала калийное стекло – силикатная штукатурка. Ее наносят на фасады зданий. Выделяет токсичные вещества. Материал на поверхности быстро затвердевает, что затрудняет работу неопытному человеку.

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Разновидности материала по наполнителю

Короед, мраморная крошка, под гранит, венецианская – все это разные виды нанесенной декоративной штукатурки по виду готовой поверхности. Чтобы получить такое разнообразие материала в состав штукатурки добавляют разные наполнители:

Специальные вкрапления, маленькие камушки, слюда – все это наполнители фактурной штукатурки. Поверхность приобретает трехмерное покрытие.

Кварц мелкозернистый, и минералы в виде мелких камушков входят в состав структурной штукатурки. Более крупные элементы создают мозаику. Поверхность становится однородной.

Мраморная крошка входит в состав венецианской штукатурки, которая на поверхности выглядит гладкой с блеском.

Новое современное покрытие состоит из 3 слоев: клеевая основа, флоки, нанесение лака. Такое покрытие называется флоковое.

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